BMJ: куркумин избавляет от боли в желудке так же, как и омепразол

Ученые из Университета Чулалонгкорн (Таиланд) выяснили, что основное вещество, содержащееся в куркуме, может быть так же полезно при лечении расстройства желудка, как и омепразол — препарат для снижения избытка желудочной кислоты с доказанной эффективностью. Исследование опубликовано в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

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Активное соединение куркумы под названием куркумин, как считается, обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а потому давно используется в качестве лекарственного средства, в том числе для лечения расстройства желудка, в Юго-Восточной Азии.

Чтобы сравнить действие куркумина с омепразолом, ученые разделили 206 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет на три группы для получения различного типа лечения в течение 28 дней. Одни пациенты получали куркумин, вторые — омепразол, а третьи — их комбинацию.

Все пациенты страдали рецидивирующим расстройством желудка (функциональной диспепсией) неизвестной причины, которое сопровождается болью в области желудка, изжогой, тяжестью и отрыжкой.

Состояние пациентов оценивали с помощью шкалы оценки тяжести диспепсии SODA. Симптомы функциональной диспепсии смягчились у всех участников. Через 28 дней в группе комбинированного лечения баллы по шкале SODA снизились на 4,83 балла, в группе только куркумина — на 5,46, а в группе только омепразола — на 6,22.

Результаты означают, что куркумин может быть не менее эффективен, чем омепразол. Однако авторы признали небольшой размер выборки, а также ряд других ограничений, включая короткий период вмешательства и отсутствие данных долгосрочного наблюдения. По их словам, необходимы дальнейшие более масштабные и долгосрочные исследования.