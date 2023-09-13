Можно ли доверять волшебным свойствам китайской медицины

Китай подарил миру много полезных вещей. Шелк, фарфор, компас, чай, бумага, порох... А еще традиционную китайскую медицину. Вокруг нее уже давно клубятся разные мифы и слухи. Один из таких мифов гласит, что местные кудесники могут запросто вылечить любую хворь.

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Поэтому, оказавшись в долгой поездке по КНР, я не упустил возможности разобраться в том, что здесь правда, а что вымысел. На самом деле я впервые испробовал на себе возможности местных знахарей еще 15 лет назад. Дело было так. С каких-то пор стал регулярно испытывать долгие приступы изнуряющего кашля.

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Хождения по врачам, клиникам, научным институтам никаких результатов не давали: приступы накрывали меня все чаще. Жить стало невмоготу. И тогда один из моих друзей посоветовал: "А ты поезжай в Шаолинь, там есть доктор, который тебя точно вылечит".

Поехал. В деревне по соседству со знаменитым монастырем меня действительно согласился исцелить китаец по имени Чен. Он истязал мое тело иголками, зажигал на животе какие-то свечи, а еще изнурял гимнастикой цигун, заставлял пить настои из трав и долго гулять по окрестным холмам.

В Москву я вернулся похудевшим и посвежевшим. Однако через некоторое время недуг вернулся, и я снова поехал в Шаолинь, причем на этот раз эффект от иголок, массажа и цигуна оказался уже не таким сильным.

Индивидуальное лечение - это не только травы, коренья, растения, но и прижигания, банки, массаж и иглоукалывание

В те же годы центры традиционной китайской медицины (ТКМ) со всем тем набором лечебных средств, которые демонстрировал доктор Чен, стали как грибы после дождика появляться в Москве и в других российских городах. Можно сказать, пришла мода на ТКМ.

А как с этим делом обстоит в самом Китае?

***

В Шанхае в кварталах т.н. старого города, которые предназначены исключительно для туристов, существует целый комплекс: аптека со старинными снадобьями, музей ТКМ, поликлиника ТКМ и даже чайная, где вас угостят настоями целебных трав.

Мне предложили проверить состояние своего здоровья через пульс. Хотя на деле доктор попросил высунуть язык, произвел визуальный осмотр, задал еще пару вопросов. Наконец, пощупав пульс, вынес вердикт: "Для своего возраста вы выглядите неплохо, проблем с сосудами нет, правда, в организме избыток влаги". Посоветовал есть поменьше масла и жирной пищи, похудеть и отпустил с миром. Примерно такой же вердикт он вынес и моему коллеге, который шел следом.

Управляющая этим заведением - молодая стройная женщина по имени Цзя Сяовэй сначала при разговоре с корреспондентом "РГ" испытывала явный дискомфорт. Было такое впечатление, что она явно опасалась сказать что-нибудь лишнее. Эта милая леди все время норовила вырулить на тему истории своей аптеки, рассказать о том, как все начиналось два века назад. Но я проявил твердость:

- Скажите, что же это такое - традиционная китайская медицина? Что тут правда, а что выдумки?

Сначала г-жа Цзя замешкалась, но затем смогла сформулировать вполне политкорректный ответ:

- Это часть нашей культуры, - выдала она просто чеканную формулу. Однако затем немедля включила домашнюю заготовку: - Нашей аптеке 240 лет. Мы не только лечим, но и поддерживаем состояние здоровья своих пациентов. Наш принцип: хранить традиции плюс использовать инновации. Возьмите тот же женьшень, корень которого в основе многих наших лекарств. Можно просто его истолочь и разбавить спиртом - это будет горько и невкусно, а можно приготовить желе или что-то наподобие мармелада.

- А что предпочитает средний китаец, если ему плохо? Снадобья из вашей аптеки или общепринятые лекарства из современной аптеки?

Она опять задумалась, словно боясь обронить что-нибудь не то. Наконец, сказала:

- Эффект от современной фармакологии достигается быстро, а наш более пролонгированный, он лучше подходит для лечения хронических заболеваний.

- Я правильно понимаю, что самые популярные ваши лекарства - на основе женьшеня?

- Да, а второй компонент - кордицепс, это корень из Тибета, споры грибов, такое лекарство хорошо помогает при онкологии. Вы должны знать, что один из секретов китайской медицины состоит в следующем: для каждого человека врач готовит индивидуальное лечение, которое включает не только травы, коренья, растения, но еще иглоукалывание, прижигания, банки, массаж. И способы варки настоек тоже разные - их великое множество.

- Что можно сказать о сегодняшнем состоянии традиционной медицины - она угасает или, напротив, идет вверх?

Госпожа Цзя опять задумалась, стала советоваться с коллегами. Потом выдала такую тираду:

- Сейчас мы находимся в периоде развития. Потому что государство нас поддерживает.

Еще она сказала, что их центр в день посещают от 5 до 10 тыс. человек. На прощанье выдала нам по пластиковой бутылочке с зеленоватой жидкостью.

- Это настой травы Дендробиум, он полезен для сердца и как раз хорош в этот период.

У китайцев год поделен на 24 периода согласно лунному календарю. И каждому соответствует свой травяной чай.

***

Что касается господдержки, то хозяйка шанхайской аптеки ничуть не преувеличила. В Китае принципы и методы ТКМ преподаются в высших учебных заведениях, а выданные там дипломы врачей позволяют работать в любых лечебных учреждениях. Об этом мне рассказала врач-гинеколог Чень Сихуэй, которая как раз закончила Шанхайский университет традиционной медицины, а ныне трудится в центре ТКМ города Ханчжоу. Это частное медучреждение, всего таких центров три в городе с населением 12 млн. За прием надо заплатить 30 юаней (400 рублей на наши деньги). А как проходит прием?

- Как и в любой другой поликлинике, - ответила Чень. - Начинаем с диагностики: смотрим лицо, слушаем голос, проверяем пульс, опрашиваем пациента. Конечно, не игнорируем и современные методы, например рентген, анализы...

Спросил ее, отчего здесь так популярно иглоукалывание?

- Потому что после иголок сразу наступает облегчение.

- А насколько популярен ваш центр?

- Пациентов у нас все больше. Во-первых, нам верят. Во-вторых, люди все чаще встречаются со стрессами.

***

В ходе своего дальнейшего путешествия по китайским городам я не упускал случая, чтобы спросить своих собеседников (это были разные люди - бизнесмены, чиновники, журналисты, ученые, партработники), где они предпочитают избавляться от хворей - в центрах ТКМ или в обычных поликлиниках? Большинство из опрошенных граждан отвечали так: для основного лечения лучше обратиться в государственную клинику или поликлинику, а для восстановления и поддержания здоровья сгодятся старые методы.

Иначе говоря, традиционную медицину там вовсе не считают панацеей от всех болезней, а скорее средством поддержки иммунитета, одним из способов реабилитации.