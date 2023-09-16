Правда ли, что нельзя сидеть на холодном

Многие уверены, что нельзя сидеть на холодном, ведь так можно заработать цистит. На самом деле цистит — это инфекционное заболевание, которое нельзя получить из-за переохлаждения.

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“Рамблер” разобрался, действительно ли нельзя сидеть на холодном.

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Как возникают болезни мочеполовой системы

Вокруг болезней мочеполовой системы ходит много мифов. Кто-то считает, что заболеть можно после того, как вы посидели на холодном камне.

Но на самом деле и цистит и пиелонефрит (воспаление почки) появляется из-за заражения бактерией, чаще всего, кишечной палочкой. Связи между появлением заболевания и переохлаждением на самом деле нет.

К тому же, сейчас нет научных подтверждений тому, что сидение на холодной поверхности может снизить иммунитет настолько, что в моче активизируются бактерии. Однако весьма вероятно возникнет учащенное мочеиспускание.

Почему нельзя сидеть на холодном

Врач-уролог Дарья Чернышева подчеркивает, что это не цистит, а проявление особого рефлекса — холодового диуреза. Он заключается в том, что при переохлаждении организм стремится сократить потери тепла и снижает кровоток в коже, перераспределяя его к жизненно важным органам, в том числе к почкам.

Так начинается усиленная фильтрация мочи. Также полный мочевой пузырь сам по себе является источником теплопотери, поэтому организм стремится быстрее его опорожнить. Так возникает учащенное мочеиспускание, которое никак не связано с циститом.

Как можно согреться

Если человек посидел на холодном и почувствовал, что сильно замерз, то нужно срочно попасть в теплое помещение. Затем желательно выпить 2-3 чашки теплого чая, надеть длинную одежду и носки, чтобы согреться.

Не рекомендуется сразу принимать горячую ванну, потому что процесс восстановления температуры тела должен быть постепенным. Лучшим вариантом будет просто завернуться в одеяло и выпить теплый напиток с медом. Также можно подремать или просто полежать.