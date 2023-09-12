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Стоматолог предостерегла от проглатывания зубной пасты

Стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина призвала не проглатывать зубную пасту во время чистки зубов. По её словам, мало кто задумывается о том, что в состав пасты входит, например, фтор.

Стоматолог предостерегла от проглатывания зубной пасты
© Unsplash

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметила, что фториды защищают зубы от кариеса, но вместе с тем этот элемент не предназначен для применения внутрь.

Бородина также привела данные, согласно которым около 30—40% взрослых бессознательно проглатывают зубную пасту.