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Как найти «своего» врача: 2 совета от стоматолога

Собираясь к стоматологу, не стоит обращаться в первую попавшуюся клинику: такой подход может обернуться проблемами. Как выбрать «своего» врача, «Клопс» рассказал врач-стоматолог Никита Ковалёв.

Как найти «своего» врача: 2 совета от стоматолога
© Клопс.ру

Доктор дал два совета пациентам.

1. Обсудите план лечения

«Стоит насторожиться, если врач предлагает только один план лечения и говорит, что действовать будет только так и не иначе. Должно быть два плана, учёт потребностей пациента и его финансовых возможностей, что-то оптимальное», — говорит Ковалёв.

2. Узнайте о враче

На приём лучше идти с хорошим настроем. Чтобы оно не испортилось в процессе лечения, нужно постараться узнать больше о враче.

«Стоит почитать отзывы. У многих коллег сейчас есть социальные сети, где есть возможность посмотреть примеры работ», — говорит эксперт.

Собеседник «Клопс» добавил, что информацию лучше искать на специализированных порталах. Если врач регулярно публикует данные о повышении квалификации, курсах и рассказал о своём образовании, к нему можно обратиться.