Как найти «своего» врача: 2 совета от стоматолога
Собираясь к стоматологу, не стоит обращаться в первую попавшуюся клинику: такой подход может обернуться проблемами. Как выбрать «своего» врача, «Клопс» рассказал врач-стоматолог Никита Ковалёв.
Доктор дал два совета пациентам.
1. Обсудите план лечения
«Стоит насторожиться, если врач предлагает только один план лечения и говорит, что действовать будет только так и не иначе. Должно быть два плана, учёт потребностей пациента и его финансовых возможностей, что-то оптимальное», — говорит Ковалёв.
2. Узнайте о враче
На приём лучше идти с хорошим настроем. Чтобы оно не испортилось в процессе лечения, нужно постараться узнать больше о враче.
«Стоит почитать отзывы. У многих коллег сейчас есть социальные сети, где есть возможность посмотреть примеры работ», — говорит эксперт.
Собеседник «Клопс» добавил, что информацию лучше искать на специализированных порталах. Если врач регулярно публикует данные о повышении квалификации, курсах и рассказал о своём образовании, к нему можно обратиться.