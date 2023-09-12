Названы способы справиться с подергиванием глаза и избежать тика

Подергивание глаза может возникать от усталости, стресса или злоупотребления кофеином, сообщила врач-невролог Европейского медицинского центра (EMC) Елизавета Бойко. Основные причины этого неприятного нервного тика и способы справиться с ним она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Бойко объяснила, что так называемый дергающийся глаз, или миокимия, — это спонтанные сокращения отдельных нервных волокон внутри круговой мышцы глаза. По словам врача, эти сокращения носят периодический характер, длятся от нескольких секунд до нескольких часов и могут то появляться, то исчезать в течение нескольких дней или месяцев.

От миокимии могут страдать люди любого возраста, в том числе дети, продолжила невролог.

Чаще всего миокимию провоцируют стресс, усталость и чрезмерное употребление кофеина или алкоголя. Реже причиной спонтанных сокращений становится прием определенных препаратов, например нейролептиков, лекарств от мигрени или эпилепсии Елизавета Бойко

В большинстве случаев миокимия — доброкачественное состояние, которое прекращается самостоятельно, не требует лечения и не имеет связи с какими-либо заболеваниями. Самостоятельно облегчить его можно, если оттянуть веко пальцами. Бойко также рекомендовала избегать провоцирующих нервный тик факторов: стараться контролировать уровень стресса и мозговой нагрузки, сократить употребление кофеина и алкоголя.

В заключение врач сообщила, что иногда сокращения нервных пучков круговой мышцы глаза могут быть достаточно сильными и вызывать дрожание глазного яблока, из-за этого может начаться осциллопсия — иллюзия движения неподвижных предметов, или дрожание картинки. В этом случае стоит обратиться за помощью к неврологу, который назначит инъекции ботулотоксина в пораженную область век, что обеспечит облегчение на 12-18 недель, подытожила Бойко.