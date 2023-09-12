Психиатр рассказал, бывают ли бывшие наркоманы и алкоголики
Лечение требует от таких пациентов внушительных усилий над собой.
Многие из нас так или иначе сталкивались с зависимостью. У кого-то от нее страдал родственник, а кто-то сам оказался во власти наркотиков или алкоголя. Психиатр-нарколог с 16-летним стажем, врач высшей категории, основатель частной наркологической клиники Тимур Мамедов рассказал изданию «Страсти», бывают ли бывшими алкоголики и наркоманы.
Так, врач ответил на вопрос, почему многие после лечения снова проваливаются в зависимость.
«Да, бывших наркоманов и алкоголиков не бывает, потому что данные расстройства или же заболевания являются хроническими. Даже если человек, который был зависимым от алкоголя, не распивал его 10 лет, был закодирован, в завязке, и ещё какими-то способами ограничивал употребление спиртного, то, как правило, если он начинает употреблять алкоголь опять, спустя десятилетия, он попадает в ту же самую ситуацию — контролировать употребление у зависимого человека не получается», — рассказал Мамедов.
Он также объяснил, почему избавление от зависимости — непростой процесс и требует от пациента внушительных усилий над собой.
«Те изменения, которые происходят с людьми в процессе злоупотребления алкоголем, наркотиками, азартными играми, остаются на всю оставшуюся жизнь, и задача зависимого человека научиться жить, так скажем, с этим снарядом в голове. Так же, как учатся жить люди с сахарным диабетом — это хроническое заболевание, и, если человек признаёт, что у него сахарный диабет, он начинает считать хлебные единицы, посещать эндокринолога, контролировать уровень глюкозы. Если он этого не делает, то у него возникают определённые проблемы. Ему потихоньку ноги ампутируют, ну и всякие диабетические ангиопатии (поражение кровеносных сосудов, причиной которого чаще всего являются общие заболевания различных органов, прим. „Страсти“). Так что задача зависимого человека — научиться жить с этим заболеванием, научиться жить таким образом, чтобы оно не вредило всем остальным сферам жизни и не убило зависимого человека», — заключил доктор.