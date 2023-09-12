Психиатр рассказал, бывают ли бывшие наркоманы и алкоголики

«Те изменения, которые происходят с людьми в процессе злоупотребления алкоголем, наркотиками, азартными играми, остаются на всю оставшуюся жизнь, и задача зависимого человека научиться жить, так скажем, с этим снарядом в голове. Так же, как учатся жить люди с сахарным диабетом — это хроническое заболевание, и, если человек признаёт, что у него сахарный диабет, он начинает считать хлебные единицы, посещать эндокринолога, контролировать уровень глюкозы. Если он этого не делает, то у него возникают определённые проблемы. Ему потихоньку ноги ампутируют, ну и всякие диабетические ангиопатии (поражение кровеносных сосудов, причиной которого чаще всего являются общие заболевания различных органов, прим. „Страсти“). Так что задача зависимого человека — научиться жить с этим заболеванием, научиться жить таким образом, чтобы оно не вредило всем остальным сферам жизни и не убило зависимого человека», — заключил доктор.