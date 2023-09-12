Алкоголь после занятий спортом: можно или нет? Отвечает тренер

Тренер Юркова: бокал красного вина не скажется на результатах тренировки. Многих людей от того, чтобы начать заниматься спортом, отпугивают именно многочисленные ограничения. Кто-то, например, переживает, что придётся отказаться от спиртных напитков. И это действительно так: если вы любитель порядочно накидаться, то путь в спорт будет заказан, потому что тренировки не будут давать плодов. Однако в «алкогольном вопросе» есть свои нюансы, о которых «Секрету фирмы» рассказала мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова.

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Алкоголь после спорта: можно или нет?

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По словам Юрковой, сочетать спорт и спиртные напитки можно только в том случае, если ваша основная цель — поддерживать тело в нормальной форме без сверхрезультатов. В том случае, если надо сбросить вес или, к примеру, пробежать марафон, алкоголь нужно полностью исключить из рациона.

Но вернёмся к первой ситуации. Чтобы вести более-менее здоровый образ жизни и при этом иногда выпивать, нужно придерживаться правильного подхода к количеству спиртного, его качеству и своевременности распития алкоголя.

В большинстве стран мира считается, что в день можно потреблять порядка 10 г чистого спирта. Это примерно 150 мл сухого вина или 50 мл водки либо другого крепкого алкоголя. Теперь о качестве.

«Здесь мне бы хотелось сказать не о качестве самого алкоголя, а о тех напитках которые стоит выбирать, если вы тренируетесь. Безусловным лидером всех списков самых безвредных, правильных и тому подобных списков является сухое красное вино», — рассказала тренер.

Другие напитки тоже можно пить, но в них много сахара. Так что сладкое винишко, пиво, сидр, коньяк и прочие напитки будут очень сильно уступать сухому вину в любом из вышеупомянутых списков.

Как правильно употреблять алкоголь, если вы тренируетесь

Стоит иметь в виду, что любое употребление любого алкоголя несёт за собой два последствия. Во-первых, организм обезвоживается, происходит задержка жидкости, и возникают отёки. А во-вторых, нарушаются восстановительные процессы.

Первое последствие легко устранить, если параллельно с вином пить воду. Достаточно одного стакана водички на один бокал вина. А вот со вторым всё сложнее.

«Дело в том, что даже незначительное содержание алкоголя в крови нарушает гормональный баланс и, как это ни странно, сон становится хуже, и организм не успевает восстановиться за ночь. Поэтому не стоит употреблять алкоголь, если у вас завтра тренировка, — это может привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы», — объяснила Анастасия Юркова.

Она добавила, что в день после тренировки пить тоже не стоит, потому что организм в этом время особенно сильно нуждается в хорошем восстановлении.