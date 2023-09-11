Некоторые энергетики предложили приравнять к алкогольным напиткам

Молодые россияне стали меньше потреблять алкогольную продукцию, однако, они активно интересуются напитками, которые не относятся к алкогольным, хотя они содержат спирт.

© Газета.Ru

Об этом в беседе с "Радио 1" сказал кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев, комментируя заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о снижении потребления спиртных напитков в России.

"Мы должны приравнивать слабоалкогольные напитками именно к алкогольным, приравнивать алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, потому что именно эти слабоалкогольные напитки вызывают огромный интерес у детей и подростков", — сказал Сараев.

11 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране благодаря правительственным мерам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы "моду на алкогольный разгул".

По его словам, последние годы демонстрируют, что в России сильно снижается потребление алкоголя. В прошлом году оно сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом.