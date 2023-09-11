Врач предупредил о риске развития грыжи из-за мануальной терапии

"Все протрузии, грыжи, остеохондроз — это то, что тело само себе в качестве подпорки создает — наросты на позвонках, грыжи, которые выпячиваются, они дают дополнительную упругость в это место, чтобы поддержать тело. Когда мы пытаемся в эту систему влезть , — мы у тела выбиваем опору, которую оно себе создало.