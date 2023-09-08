Как не заболеть в офисе в разгар осени: 6 эффективных правил

Врач Мартиросян: чтобы не заболеть в офисе, его нужно проветривать 2 раза в день. Профилактика заболеваний в осеннее время — это в целом достаточно злободневная штука. Из-за перепадов температуры люди часто одеваются не по погоде, заболевают, а потом приносят болячки на работу. Поэтому важно следовать нескольким простым правилам, которые помогут не заразиться от коллег.

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Профилактика заболеваний в офисе: 6 правил

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О том, что именно нужно делать, чтобы не заболеть в офисном помещении, Life рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.

Для начала стоит чаще мыть руки в течение дня и как можно реже прикасаться к общедоступным поверхностям и предметам.

Кроме того, нужно заниматься регулярной влажной уборкой рабочего места. Лучше всего использовать антисептик.

Также необходимо хотя бы 2 раза в день проветривать офис, а температурный режим в нём поддерживать на уровне 23–24 градусов без резких перепадов.

Продукты из общих упаковок ни в коем случае не берите, особенно если за них уже хватались коллеги, и не пользуйтесь общей посудой.

Наконец, изолируйтесь от больных коллег и носите медицинские маски. Да, по идее заболевшие должны отдыхать дома, а не находиться в офисе, но, как все мы знаем, ситуации случаются разные.

Главные болезни осени

В целом осенью вылезает целая прорва различных болячек. Например, одевшись не по погоде, легко подхватить простуду или ОРВИ. Причём заболевают и те, кто оделся слишком легко, и те, кто закутался чересчур плотно.

В первом случае люди просто замерзают, а во втором — потеют и замерзают в результате этого.

Ещё людей могут донимать болезни суставов, которые крайне чувствительны к перепадам температуры, и конкретно к холоду. Так что слишком лёгкую одёжку осенью носить точно нельзя, иначе велик риск словить мышечный спазм, а то и что-то похуже.

И это не всё, ведь есть ещё, к примеру, неврологические заболевания. Обостряются многие хронические болячки, отчего мы начинаем жаловаться на головные боли, затруднённую концентрацию и многое другое.