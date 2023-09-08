Названы четыре секрета здоровья и долголетия

Профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета, США, Хайди Тиссенбаум назвала четыре принципа, соблюдение которых поможет на долгие годы сохранить здоровье. Ее мнение приводит Insider.

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Первый секрет долголетия, по словам Тиссенбаум, — это значительное сокращение или полный отказ от употребления добавленного сахара. Она рассказала, что исследования, над которыми она работала, доказали, что длительное потребление сахара влияет на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и Альцгеймера.

Следующий совет касается тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или чья работа требует усидчивости. «Сидение — это новое курение», — предупредила Тиссенбаум. Она посоветовала ежедневно выполнять хотя бы легкие упражнения, чтобы давать нагрузку на мышцы и скелет и замедлить старение. Также не следует забывать о тренировках мозга, продолжила специалистка. Она отметила, что приобретение новых навыков и знаний помогает надолго сохранить когнитивные функции.

Третьим секретом долголетия Тиссенбаум назвала режим питания. Она посоветовала есть больше цельных продуктов, овощей, фруктов и ягод. Такой рацион помогает избежать резких скачков сахара в крови с последующим ростом уровня инсулина.

Последний секрет долгожителей, говорит Тиссенбаум, — это оптимизм и хорошее настроение. По ее словам, исследование подтвердило, что позитивный настрой помогает увеличить продолжительность жизни.