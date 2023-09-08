Перечислены правила, которые помогут избежать ОРВИ осенью

Врач общей практики Мария Беляева перечислила несколько правил, которые помогут не подхватить ОРВИ в начале осени.

© Вечерняя Москва

Для начала следует сбалансировать свою повседневную диету.

Чаще стоит есть овощи и фрукты, богатые витамином C: цитрусовые, шиповник, сладкий перец, смородину и облепиху. Также можно принимать витаминные добавки с цинком, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист порекомендовала обрабатывать поверхности дома и на работе дезинфицирующими средствами, особенно при большом скоплении людей. Также стоит чаще проветривать помещения. Беляева также посоветовала избегать контакта с больными людьми и чаще мыть руки, особенно после улицы.

По словам Беляевой, в сезон простуд полезно пить свежезаваренный травяной чай. Антиоксиданты в его составе снизят риск заболевания.