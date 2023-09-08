Перечислены правила, которые помогут избежать ОРВИ осенью
Врач общей практики Мария Беляева перечислила несколько правил, которые помогут не подхватить ОРВИ в начале осени.
Для начала следует сбалансировать свою повседневную диету.
Чаще стоит есть овощи и фрукты, богатые витамином C: цитрусовые, шиповник, сладкий перец, смородину и облепиху. Также можно принимать витаминные добавки с цинком, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Специалист порекомендовала обрабатывать поверхности дома и на работе дезинфицирующими средствами, особенно при большом скоплении людей. Также стоит чаще проветривать помещения. Беляева также посоветовала избегать контакта с больными людьми и чаще мыть руки, особенно после улицы.
По словам Беляевой, в сезон простуд полезно пить свежезаваренный травяной чай. Антиоксиданты в его составе снизят риск заболевания.
В свою очередь доктор медицинских наук Дмитрий Еделев посоветовал включить в рацион белковую пищу. Она является самой важной для иммунитета. Все полноценные иммунные белки поступают в организм из мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, передает издание argumenti.ru.