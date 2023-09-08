Врачи часто советуют записаться в бассейн тем, кто хочет добавить в свою жизнь физическую активность. Но даже в щадящем режиме плавание, как и любые спортивные нагрузки, может спровоцировать проблемы с сердцем.

Как не заработать инфаркт в бассейне, рассказала кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александра Кирьянова.

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Правила плавания при проблемах с сердцем

У людей, страдающих от аритмии или атеросклероза, плавание может спровоцировать развитие сердечного приступа, предупредила Кирьянова. Она перечислила несколько основных правил плавания, которые минимизируют риски проблем с сердцем:

не пренебрегайте разминкой: если пловец недостаточно разогреется, во время заплыва у него может резко подскочить давление и сердечный ритм, а это прямой путь к инфаркту;

трезво оценивайте свою физическую подготовку: если вы только начинаете ходить в бассейн или пока не в лучшей форме, увеличивать нагрузку важно постепенно. Заплыв брассом на большое расстояние при таких вводных сердце может вам не простить;

следите за дыханием: неправильное дыхание во время тренировки может привести к инфаркту;

не игнорируйте тревожные сигналы от тела: если во время заплыва у вас начинается одышка, вы чувствуете дискомфорт или боль в груди, стоит остановиться и срочно обратиться к врачу;

не плавайте в опасных условиях, особенно если поблизости нет того, кто может оказать квалифицированную помощь: в холодной воде, волнующемся море.

Какие анализы сдать сердечнику перед походом в бассейн

Если у вас уже есть проблемы с сердцем или предрасположенность к ним, прежде чем записываться на любой спорт, в том числе в бассейн, нужно обследоваться. Кирьянова рассказала «Газете.ru», что обязательно стоит проверить:

уровень холестерина;

ЭКГ;

ЭХОКГ;

Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой).

При необходимости врач может назначить и другие анализы, добавила эксперт.

Как защититься от повторного инфаркта

Бояться походов в бассейн не стоит даже тем, кто уже пережил один сердечный приступ. Неспешное плавание — один из способов предотвратить повторный инфаркт. Что ещё можно для этого сделать, рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская: