Как не заработать инфаркт в бассейне
Врачи часто советуют записаться в бассейн тем, кто хочет добавить в свою жизнь физическую активность. Но даже в щадящем режиме плавание, как и любые спортивные нагрузки, может спровоцировать проблемы с сердцем.
Как не заработать инфаркт в бассейне, рассказала кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александра Кирьянова.
Правила плавания при проблемах с сердцем
У людей, страдающих от аритмии или атеросклероза, плавание может спровоцировать развитие сердечного приступа, предупредила Кирьянова. Она перечислила несколько основных правил плавания, которые минимизируют риски проблем с сердцем:
- не пренебрегайте разминкой: если пловец недостаточно разогреется, во время заплыва у него может резко подскочить давление и сердечный ритм, а это прямой путь к инфаркту;
- трезво оценивайте свою физическую подготовку: если вы только начинаете ходить в бассейн или пока не в лучшей форме, увеличивать нагрузку важно постепенно. Заплыв брассом на большое расстояние при таких вводных сердце может вам не простить;
- следите за дыханием: неправильное дыхание во время тренировки может привести к инфаркту;
- не игнорируйте тревожные сигналы от тела: если во время заплыва у вас начинается одышка, вы чувствуете дискомфорт или боль в груди, стоит остановиться и срочно обратиться к врачу;
- не плавайте в опасных условиях, особенно если поблизости нет того, кто может оказать квалифицированную помощь: в холодной воде, волнующемся море.
Какие анализы сдать сердечнику перед походом в бассейн
Если у вас уже есть проблемы с сердцем или предрасположенность к ним, прежде чем записываться на любой спорт, в том числе в бассейн, нужно обследоваться. Кирьянова рассказала «Газете.ru», что обязательно стоит проверить:
- уровень холестерина;
- ЭКГ;
- ЭХОКГ;
- Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой).
При необходимости врач может назначить и другие анализы, добавила эксперт.
Как защититься от повторного инфаркта
Бояться походов в бассейн не стоит даже тем, кто уже пережил один сердечный приступ. Неспешное плавание — один из способов предотвратить повторный инфаркт. Что ещё можно для этого сделать, рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская:
- постоянно следить за состоянием сосудов: нужно сдавать анализы, контролировать давление и вести здоровый образ жизни;
- контролировать имеющиеся хронические заболевания, так как многие из них могут влиять на состояние сердца и сосудов;
- избегать тяжёлых, интенсивных и длительных физических нагрузок;
- не есть высококалорийную, жирную и солёную пищу;
- отказаться от алкоголя и сигарет;
- добавить в расписание щадящую зарядку или прогулки.