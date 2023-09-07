Тренер назвала самые эффективные способы нарастить мышечную массу

Тренер Сара Хейз Кумер назвала наиболее эффективные способы нарастить мышечную массу. Ее слова приводит Forbes.
Специалист рассказала, что для роста мыщц наиболее действенными системами тренировок являются «прямые сеты» упражнений с отягощением средней и высокой степени и меньшим количеством повторений — от 8 до 12. При этом такие комплексы важно сочетать с упражнениями с легкими весами и большим количеством повторений (от 12 до 15) для повышения выносливости.
Эксперт отметила, что важную роль в системе занятий по наращиванию мышечной массы играет питание. Кумер рассказала, что рацион должен быть богат сложными углеводами, дающими энергию для интенсивных тренировок, и белками, обеспечивающими организм необходимыми для укрепления и роста мышц аминокислотами.
Ранее фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней.