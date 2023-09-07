Тренер назвала самые эффективные способы нарастить мышечную массу

Специалист рассказала, что для роста мыщц наиболее действенными системами тренировок являются «прямые сеты» упражнений с отягощением средней и высокой степени и меньшим количеством повторений — от 8 до 12. При этом такие комплексы важно сочетать с упражнениями с легкими весами и большим количеством повторений (от 12 до 15) для повышения выносливости.