Хирург рассказал, чем ни в коем случае нельзя закусывать водку

Водку ни в коем случае нельзя закусывать арбузом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач объяснил, что при одновременном попадании в ЖКТ обоих продуктов первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а спиртной напиток «только накапливается».

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Закусывать водку арбузом ни в коем случае нельзя. При одновременном поступлении обоих продуктов, первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а водка только накапливается. После переваривания арбуза весь объем выпитого резко, а не постепенно, попадет в кровь, сильно повреждая печень, а за ним и все остальные органы организма, — добавил Умнов.

Собеседник подчеркнул, что похмелье после такой закуски будет сильнее. Эксперт отметил, что спирт и арбуз вместе вызывают сильное обезвоживание организма.