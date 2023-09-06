5 важных причин начать бегать по вечерам

Бегать можно не только ради того, чтобы похудеть, но и для приумножения физического и эмоционального здоровья.

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Хоть теплые летние деньки уже прошли, но впереди есть еще золотая осень и это лучший момент, чтобы выйти на вечернюю пробежку после рабочего дня. Доставай скорей кроссовки и вперед на пробежку, потому что вечерний кросс позволяет улучшить показатели здоровья, как физического, так и эмоционального.

Наше издание собрало пять причин, которые мотивируют начать бегать.

1. Бег помогает снизить уровень стресса

Вечерние пробежки в парке или в зеленой зоне помогут снять стресс, накопившейся за весь рабочий день. Если утренние пробежки, наоборот, больше утомляют и совсем не сочетаются с тяжелым графиком работы, то в конце дня они, наоборот, дарят чувство расслабления, спокойствия и позитива.

2. Отсутствие спешки

Вечерний бег позволяет не думать о времени, поэтому можно позволить и чуточку себе задержаться на свежем воздухе.

3. Укрепляется физическое здоровье

Пробежка на свежем воздухе или в помещении оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему: способствует укреплению сердечных мышц, нормализуется давление.Помимо этого, улучшается работа лёгких, повышается эффективность газообмена.

4. Нет депрессии, настрой только на позитив

Физическая нагрузка положительно влияет на работу нервной системы, а бег может оказывать сопоставимое с антидепрессантами воздействие в лечении депрессий и тревог. Об этом было опубликовано исследование в журнале The Journal of Affective Disorders.

5. Крепкий сон

Если знакомы слова: "Ох, что-то в последнее время я плохо сплю", — или уже забивали в поисковике запрос "как бороться с бессонницей", то одним из лучших решений для этого может стать бег.

Так в материале Университета Джона Хопкинса утверждается, что пробежки только улучшат качество сна и процесс засыпания.Однако, не следует слишком усердствовать - 30 минут будет вполне достаточно.