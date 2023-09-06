Стало известно, что дым электронных сигарет уменьшает мужские яички

Исследователи из Университета Джумхуриет в турецком Сивасе выяснили, что дым от электронных сигарет негативно влияет на репродуктивную систему, передает DailyMail. Исследование показало, что вейпинг может снизить количество сперматозоидов у мужчин и уменьшить их яички. Воздействие вейп-дыма привело к уменьшению яичек крыс и уменьшению у них количества сперматозоидов. Крысы, подвергшиеся воздействию пара, имели более низкую способность к размножению, чем контрольная группа.

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Следует учитывать, что, хотя жидкость [электронных сигарет] была признана безвредной в исследованиях по отказу от курения, но она может усилить окислительный стресс и вызвать морфологические изменения в яичке, — говорится в исследовании.

Автор исследования изучили три группы крыс. Одна группа подвергалась воздействию традиционного сигаретного дыма от сигарет марки Winston, а другая - от пара вейпа Joyetech eGo Aio 1500 мАч. Третья группа, контрольная, не подвергалась ни тому, ни другому. В наиболее худших результатах из-за вейпинга образуются лишние полости, фиброз, некроз и даже атрофия органов. При этом сигаретный дым влиял на грызунов еще хуже.

Ранее другое исследование из Дании доказало, что у заядлых курильщиков более низкая подвижность сперматозоидов, то есть способность сперматозоидов путешествовать по женским репродуктивным путям в поисках яйцеклетки для оплодотворения. Есть опасения, что токсичные химические вещества, используемые для придания вейпам фруктового или мятного вкуса, наносят вред выработке спермы в организме и его способности плавать.