Стало известно, что дым электронных сигарет уменьшает мужские яички
Исследователи из Университета Джумхуриет в турецком Сивасе выяснили, что дым от электронных сигарет негативно влияет на репродуктивную систему, передает DailyMail. Исследование показало, что вейпинг может снизить количество сперматозоидов у мужчин и уменьшить их яички. Воздействие вейп-дыма привело к уменьшению яичек крыс и уменьшению у них количества сперматозоидов. Крысы, подвергшиеся воздействию пара, имели более низкую способность к размножению, чем контрольная группа.
Следует учитывать, что, хотя жидкость [электронных сигарет] была признана безвредной в исследованиях по отказу от курения, но она может усилить окислительный стресс и вызвать морфологические изменения в яичке, — говорится в исследовании.
Автор исследования изучили три группы крыс. Одна группа подвергалась воздействию традиционного сигаретного дыма от сигарет марки Winston, а другая - от пара вейпа Joyetech eGo Aio 1500 мАч. Третья группа, контрольная, не подвергалась ни тому, ни другому. В наиболее худших результатах из-за вейпинга образуются лишние полости, фиброз, некроз и даже атрофия органов. При этом сигаретный дым влиял на грызунов еще хуже.
Ранее другое исследование из Дании доказало, что у заядлых курильщиков более низкая подвижность сперматозоидов, то есть способность сперматозоидов путешествовать по женским репродуктивным путям в поисках яйцеклетки для оплодотворения. Есть опасения, что токсичные химические вещества, используемые для придания вейпам фруктового или мятного вкуса, наносят вред выработке спермы в организме и его способности плавать.
Ранее кардиолог Евгения Кулакова рассказывала, что опасность представляют безникотиновые жидкости для вейпов, в которых всегда присутствуют глицерин и пропиленгликоль — при их нагревании образуются канцерогены. Влияние ароматических добавок к жидкостям также не до конца изучено, однако уже известно, что под воздействием их паров повреждаются клетки эндотелия, выстилающие кровеносные сосуды человека.