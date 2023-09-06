Почему осенью люди набирают лишний вес

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, почему осенью люди обычно набирают лишний вес. По словам специалиста, все дело в человеческой природе и гормонах.

© Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что у людей есть гормоны — нейромедиаторы, которые называются гормонами удовольствия — эндорфинами. Среди них выделяется такой гормон, как серотонин, который напрямую влияет на настроение человека. Он выделяется, когда на улице стоит солнечная погода. В осенний период на большей территории России солнца почти нет, следовательно, гормон удовольствия не выделяется.

При этом самое простое получение удовольствия — это наслаждение от еды, особенно при сочетании жирного и сладкого. Это приводит к набору лишнего веса.

Ковальков добавил, серотонин образуется в организме из триптофана. В связи с этим стоит включить в рацион продукты, которые содержат в себе триптофан, или выпивать биологически активные добавки, содержащие его, передает Pravda.ru.