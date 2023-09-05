Как работает вакцина от алкоголизма

О создании вакцины от алкоголизма заявили американские ученые. В экспериментах на обезьянах они показали, что для этого достаточно однократного введения генного препарата.

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Как работает этот избавитель от вредной зависимости? Напомним, как она возникает. Алкоголь, как и другие наркотические вещества, употребляют, чтобы получить удовольствие. За него отвечает гормон дофамин, который называют гормоном радости. Получить его стремится каждое живое существо. Например, известны опыты с крысой, в мозг которой вживили электроды, и она смогла стимулировать центр удовольствия нажатием на педаль, вызывая электрический разряд. Так вот, она часами давила на педаль, не могла остановиться и умерла, отказываясь от еды, потому что напрямую получила доступ к удовольствию. Уровень дофамина повышается при употреблении алкоголя, наркотика и другой какой-то субстанции. И организм попадет в зону удовольствия.

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Но все хорошее имеет свойство когда-то кончаться. В данном случае обилие и частое употребление горячительных напитков заставляет мозг адаптироваться, дофаминовый всплеск становится все меньше, а потому уходит и удовольствие. Чтобы его вернуть, надо дозы увеличивать, желательно почаще. Так формируется алкогольная зависимость. Как, впрочем, и любая другая.

Через месяц после операции интерес макак к выпивке резко упал.

Ученые решили вернуть дофаминовый "праздник", но без алкоголя. Они работали с геном GDNF. Он кодирует белок, который связан с дофаминовыми нейронами. Если организм в норме, то его вполне достаточно, но в состоянии зависимости, когда мозг начинает "урезать" дофамин, начинает не хватать. В экспериментах с обезьянами им прямо в мозг вводили лишнюю копию гена GDNF. Для его доставки ученые использовали аденовирус. Это довольно популярный в биотехнологии метод внедрения ДНК в нужные клетки. В статье в Nature Medicine авторы пишут, что через месяц после операции интерес макак к выпивке резко упал, потребление алкоголя уменьшилось на 90%.