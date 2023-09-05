Врач предупредила об опасности лесных ягодах

В разговоре со СМИ, она напомнила, что в российских лесах можно встретить беладонну, паслен, воронец, крушину ломкую, вороний глаз, бузину травяную и волчье лыко. Все эти ягоды содержат ядовитые вещества.

Для того чтобы избежать отравления, лучше даже не притрагиваться к неизвестным ягодам, подчеркнула специалист. Также не стоит собирать ягоды, растущие вдоль дорог, поскольку они накапливают в себе вредные вещества из выхлопных газов и выбросов.