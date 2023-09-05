Врач поделилась мнением о «жидком хлорофилле»
Эндокринолог Ольга Рождественская рассказала Pravda.Ru, действительно ли так хорош «жидкий хлорофилл». Он стал популярен у поклонников БАДов. Производители обещают ускорение обмена веществ, снижение веса, уменьшение тяги к сладкому.
Врач-эндокринолог оценила «чудодейственное средство». По словам эксперта, таблетку долголетия еще никто не изобрел.
«Очень много ведется исследований о геропротективных (геропротекторы – это таблетки долголетия) свойствах препаратов. Пока что на сегодняшний день хлорофилл не вызывает столько интереса у ученых», — сказала врач.
Эндокринолог подчеркнула, что хлорофилл очень хорош вегетарианцам, но для всех остальных – взаимозаменяем.
«Хочу напомнить, что любыми БАДами можно вызвать токсическое поражение печени: обязательна биохимия перед назначением БАДов и через три месяца после», — заключила она.