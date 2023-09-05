Врач рассказал, как правильно сморкаться

Сморкаться правильно нужно для того, чтобы освобождать полость носа от слизи и содержащихся в ней бактерий и вирусов, напомнил врач-отоларинголог Иван Лесков. Об этом он рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».

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По мнению врача, следует использовать только одноразовые носовые платки, в противном случае есть риск осложнений.

«Можно даже сморкаться пальцами, в раковину. Но тряпичные платки — рассадники микробов», — заявил он.

Лесков посоветовал сморкаться, когда поблизости никого нет, чтобы предотвратить распространение бактерий. При этом необходимо зажать одну ноздрю, резко выдув воздух из другой, а потом зажать вторую и также выдуть воздух.

После сморкания, добавил врач, нужно тщательно вымыть руки и умыться. Для разжижения слизи можно применять спреи с морской водой или сосудосуживающие капли. «Правда, делать так можно разве что три-пять дней, а потом постепенно начнет формироваться привыкание к каплям, и через какое-то время вы просто не сможете без них дышать», — предупредил врач.

Нужно соблюдать осторожность — если слизь в носу слишком густая или нос заложен, слизь может попасть в евстахиевы трубы, а это грозит развитием евстахиита или даже среднего отита. Если же слизь попадет в околоносовые пазухи, это чревато развитием синусита (гайморита) Иван Лесков