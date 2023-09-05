Эксперт рассказал, как подготовить свой организм к холодам

Есть рыбу, мыть полы и высыпаться: эксперт БФУ рассказал, как подготовить свой организм к холодам
Если с приходом осени вы не хотите простужаться и грипповать, нужно менять образ жизни. Об этом «Клопс» рассказал врач-гигиенист, доцент кафедры педиатрии и профилактической медицины БФУ им. И. Канта Андрей Тарасов.
«Переохлаждение организма снижает его естественную резистентность, то есть способность противостоять вирусам и бактериям. Нами проведено исследование, показывающее прямую зависимость уровня заболеваемости острыми болезнями органов дыхания населения Калининграда от погоды. Наиболее выражена она у детей и лиц старшего возрасти», — рассказал Тарасов.
Решили укрепить иммунитет — начните с питания. Оно должно быть рациональным и сбалансированным. Осенью особенно важны витамины.
«D содержится в животной пище: жирных сортах рыбы (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), рыбной икре, яичном желтке и молочных продуктах. Витамином С богаты цитрусовые, слива, шиповник, петрушка и брокколи. Витаминов группы В много в рыбе, мясе, молочных продуктах, яйцах и зерновых», — перечислил эксперт.
В рацион необходимо ввести пробиотики — богатые полезными бактериями кисломолочные продукты. Правильно питаться недостаточно. Всем, кто хочет поменьше болеть, нужно побольше двигаться.
«На самом деле не важно, будете вы танцевать или бегать по утрам, а может быть, просто станете прогуливаться перед сном. Напрямую иммунитет зависит от полноценного сна, поэтому спать необходимо не менее 6-8 часов в сутки», — перечислил принципы здорового образа жизни Тарасов.
Не забывайте про правила личной гигиены: через грязные руки в организм попадают разные бактерии и вирусы.
«Огромное количество микробов находится на предметах общего пользования: ручках и поручнях, денежных купюрах, тележках в магазине. Дома тоже должно быть чисто. Поэтому необходимо ежедневно мыть полы с использованием дезинфицирующих средств и проветривать помещение», — заключил врач-гигиенист.