Эксперт рассказал, как подготовить свой организм к холодам

«На самом деле не важно, будете вы танцевать или бегать по утрам, а может быть, просто станете прогуливаться перед сном. Напрямую иммунитет зависит от полноценного сна, поэтому спать необходимо не менее 6-8 часов в сутки», — перечислил принципы здорового образа жизни Тарасов.