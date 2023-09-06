Как быстро избавиться от головной боли

Хотя на самом деле подойдёт любой вид фитнеса, который направлен на расслабление и растягивание. Таким образом мышцы не забиваются, обретают подвижность и пластичность, кровоток улучшается и голова не болит. Но есть и другие виды спорта, которые, наоборот, могут вызвать головную боль.

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Как рассказал РИАМО фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула, регулярные тренировки — отличная профилактика против головной боли, а если мигрени уже донимают, то спорт поможет снизить частоту и силу приступов. Но полезными будут не все виды тренировок.

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Как снять головную боль в домашних условиях

Здесь поможет любой фитнес, работающий в спокойном темпе и направленный на проработку мышц вроде растяжки, йоги, пилатеса и других производных от них (тот же йогалатес). Такие тренировки снимают напряжение в мышцах верхнего отдела, из-за чего обычно голова и болит — там спазм, тут защемило, и приехали. Подойдут и лёгкие кардиотренировки вроде плавания или спортивной ходьбы. Они не перенапрягают мышцы, зато разгоняют кровоток и тренируют всё тело. К тому же спорт избавляет от стресса, который тоже нередко становится причиной головной боли. Есть простое упражнение на шейный отдел, которое можно выполнять даже на рабочем месте в офисе.

сядьте прямо;

опустите плечи;

расслабьте шею;

начинайте выдвигать подбородок вперёд, медленно, но верно;

остановитесь, как почувствуете напряжение в задней части шеи;

замрите так на 5 секунд;

вернитесь в исходное положение;

повторите упражнение 5–10 раз.

Какие виды спорта вызывают головную боль

Не весь фитнес одинаково полезен, и речь даже не про неправильную технику выполнения. Если головная боль в целом не редкий гость в доме, то положение ухудшат, например, интервальные тренировки с высокой интенсивностью. Они утомляют организм, вызывая обезвоживание, а это точно противопоказано при мигренях.

Способы избавиться от мигрени

Причин у головной боли может быть огромное множество, поэтому врач может сузить зону поиска и прописать нужные препараты, это могут быть:

антидепрессанты;

противосудорожные препараты;

таблетки для коррекции артериального давления.

Но если в голове катается металлический шарик и хочется помереть на месте, а таблеток под рукой нет, то помогут народные способы — простые, но рабочие: