Тренер рассказал, какие упражнения помогут избавиться от головной боли

Существует много исследований, подтверждающих, что регулярные физические нагрузки помогают снижать частоту и интенсивность головных болей. Об этом рассказал фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Эдуард Шакула.

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Эксперт подчеркнул, что далеко не все упражнения одинаково полезны при головной боли, некоторые могут усугубить проблему. Так, высокоинтенсивные интервальные тренировки не только не помогут снять головную боль, а могут даже вызвать ее. Поэтому подходить к выбору упражнений нужно грамотно.

Помогут в борьбе с головной болью упражнения на расслабление и растяжку, такие как йога или пилатес. Они снимают напряжение в мышцах шеи и верхней части спины, которое часто является причиной головных болей. Также полезными могут быть легкие кардионагрузки, такие как быстрая ходьба или плавание. С их помощью улучшается кровообращение.

Шакула добавил, что любые новые физические нагрузки следует вводить постепенно, передает РИАМО.

В свою очередь врач-терапевт Валерия Румянцева отметила, что от частого использования кондиционера могут возникать головные боли. Охлаждение и монотонный шум провоцируют головную боль, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».