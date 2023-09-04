Как правильно заниматься спортом вечером

Физическая нагрузка поможет снять стресс и переключиться.

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Тренировки после работы – это не только про приведение мышц в тонус после восьми часов сидения на одном месте. Это ещё и про эмоциональную разгрузку.

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Что такое работа? Зачастую – возможный стресс, решение рабочих вопросов, приближающиеся дедлайны и недоделанные отчётности. Чтобы не переваривать переживания дома каждый вечер, люди придумали домашние тренировки, помогающие переключиться. Вместе с фитнес-тренером составили для вас комплекс упражнений, который сможет осилить каждый.

Екатерина Кравченко, топ-тренер сети фитнес-студий World Class: «Тренировки после рабочего дня помогают восстановить силы и энергию, побороть стресс»

Зачем тренироваться после работы?

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Даже если кажется, что сил нет не то что на тренировку, но и на дорогу домой, знайте – организм умеет переключаться, а ресурсов у человека намного больше, чем кажется.

Вечерние занятия полезны, и речь не только о тонусе мышц и общей физической форме, но и о качестве жизни в целом. После вечерней тренировки сон будет крепче, потому что вы банально устанете, а утром почувствуете себя намного лучше. Следующий день пройдёт более продуктивно, и бодрость не оставит вас до конца рабочего дня.

Екатерина Кравченко: «Если у вас «сидячая» работа, рекомендую выбрать активный вид кардионагрузки: бег, велотренажёр, сайклинг и так далее. Если же был эмоционально напряжённый день, советую обратить внимание на стретчинг, йогу, пилатес. Что-нибудь, что вас успокоит и заземлит. Ну а если хочется размять мышцы, придётся прибегнуть к силовой тренировке – вы не только продлите молодость, качая мышцы, но и избавитесь от прослойки жира. Правило простое: чем больше мышц, тем меньше жира».

Тренировка после рабочего дня

А сейчас мы расскажем о наиболее сбалансированном комплексе, который подойдёт каждому. После работы следует выполнять тренировку на все мышечные группы, чтобы не перегружать какую-то определённую часть тела. Так восстановление пройдёт гораздо быстрее.

Выпады в шаге

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, в руки можете взять гантели или бутылки с водой, чтобы дополнительно усложнить упражнение.

Сделайте плавный выпад вперёд правой ногой, левую согните так, чтобы её колено смотрело вниз.

Вернитесь в исходное положение. Следующим движением подтяните заднюю ногу вперёд, приподнимитесь и сделайте выпад уже левой.

Спину держите прямо, дышите ровно.

Выполните 2–3 подхода по 12–15 повторений.

Сгибание голени стоя с резинкой на стопе

Техника выполнения Наступите одной ногой на резинку, вторую ногу разместите в образовавшейся петле.

Выпрямите спину, руки опустите вдоль тела.

Рабочую ногу держите всё время на весу.

Сделайте движение ногой назад, немного сгибая её в колене.

Вернитесь в исходное положение.

Упражнение делайте без пауз.

Поменяйте ногу и повторите то же движение.

Выполните 2–3 подхода по 12–15 повторений.

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Скручивания на пресс

Техника выполнения

Лягте на коврик. Согните ноги в коленях и крепко поставьте стопы на пол.

Руки уберите за голову и сомкните в замок.

На выдохе медленно поднимите корпус и постарайтесь коснуться локтями коленей.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Все движения выполняйте плавно, без рывков, не отрывайте поясницу от пола.

Выполните 2–3 подхода по 12–15 повторений.

Жим гантелей на полу

Техника выполнения Возьмите гантели в руки и лягте на спину.

Согните руки в локтях так, чтобы плечи были на полу.

На выдохе разогните руки и вытяните их над собой.

Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 2–3 подхода по 10–12 повторений.

Сгибание предплечья на бицепс

Техника выполнения

Возьмите в руки гантели, если их нет, можете наполнить бутылки водой и использовать их.

Поставьте ноги примерно на ширине плеч, спину выпрямите, руки с гантелями опустите вдоль тела.

На выдохе согните руку в локте, поднимите её и разверните её к себе тыльной стороной так, чтобы гантель была примерно на уровне плеча.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Затем выполните тот же элемент, но с другой рукой.

Можете как попеременно сгибать руки, так и одновременно.

Не добавляйте амплитуды, не раскачивайтесь, работать должны только руки.

Выполните 2–3 подхода по 15–20 повторений.

Екатерина Кравченко: «В другой день можно потренировать мышцы-антагонисты или слегка изменить структуру тренировки».

Приседания

Техника выполнения Поставьте ноги примерно на ширине плеч, выпрямите спину, руки поставьте на пояс.

На вдохе согните ноги в коленях до угла 90 градусов и выполните приседание.

Руки при этом можете вытянуть перед собой.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 2–3 подхода по 15–20 повторений.

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Разгибание голени сидя с резинкой

Техника выполнения Сядьте на стул или диван. Зацепите резинку за ножку стула или дивана. Наденьте другой край резинки на рабочую ногу.

Выпрямите спину.

Разогните ногу и вытяните её вперёд так, чтобы резинка натянулась.

Затем вернитесь в исходное положение.

После сделанного подхода поменяйте ноги.

Старайтесь дышать в одном темпе.

Выполните 2–3 подхода по 12–15 повторений.

Обратные скручивания на пресс

Техника выполнения

Лягте на спину, руки положите на пол, вытяните их вдоль тела.

Согните ноги в коленях и оторвите их от пола.

На выдохе плавным движением подтяните колени к груди.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 2–3 подхода по 12–15 повторений.

Махи в стороны с гантелями

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, в руки возьмите гантели.

Опустите руки вдоль тела.

На выдохе мощным движением разведите руки в стороны и поднимите их вверх.

При этом старайтесь делать акцентированное движение локтями.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Не раскачивайтесь во время упражнения.

Выполните 2–3 подхода по 12–15 повторений.

Разгибание предплечья с резинкой

Техника выполнения

Возьмите в руки резинку, зажмите один её конец в кулаке.

Поднимите эту руку так, чтобы кисть была на уровне головы.

Другой конец резинки зацепите за рабочую руку. Согните её в локте. На вдохе сильным движением выпрямите руку вниз так, чтобы она была параллельна туловищу.

Затем вернитесь в исходное положение.

Поменяйте руки и сделайте то же самое упражнение.