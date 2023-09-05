Нарколог: народные средства и БАДы не помогут при похмелье

Нарколог Шуров: народные средства и БАДы не помогут при похмелье
При похмелье биологически активные добавки, как и народные средства в виде рассола, не окажут положительный эффект и не помогут облегчить состояние. По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, единственный способ не испытывать похмелье - выпивать умеренно, пишет «Газета.Ru».
Бесполезность БАДов и рассола врач объяснил тем, что похмелье – это проявление отравления организма. В таких случаях можно помочь печени, перерабатывающей этанол, выпив сок, потому что там есть витамины.
«Похмелье — это состояние интоксикации. Алкоголь — это интоксикант, который бьет по печени, по мозгу. Похмелье — признак алкогольной зависимости, утрата количественного контроля, когда человек пьет ведро», — пояснил врач.