Нарколог: народные средства и БАДы не помогут при похмелье

При похмелье биологически активные добавки, как и народные средства в виде рассола, не окажут положительный эффект и не помогут облегчить состояние. По словам психиатра-нарколога Василия Шурова , единственный способ не испытывать похмелье - выпивать умеренно, пишет «Газета.Ru».

Бесполезность БАДов и рассола врач объяснил тем, что похмелье – это проявление отравления организма. В таких случаях можно помочь печени, перерабатывающей этанол, выпив сок, потому что там есть витамины.