Почему организму необходим полноценный сон

Для беспроблемной работы центральной нервной системы человеку необходим полноценный сон. Об этом заявила терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова.

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«Во-первых, происходит освоение информации, удаление ненужных нейронных связей, расслабление нервной системы. Во-вторых, при полноценном сне происходит расслабление мышц и синтез новых клеток, что особенно важно для спортивных занятий. Ведь только на фоне полноценного восстановления произойдет желаемый рост мускулатуры после тренажерного зала», – пояснила в беседе с «Мослентой» специалист.Во время сна регулируется синтез гормонов, которые сильно зависят от циркадных ритмов. От того, на сколько высыпается человек, зависит и вес. При недосыпе появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище.

Квасова напомнила, что норма сна для взрослых людей составляет семь-восемь часов в сутки. Ее нужно придерживаться для поддержания здоровья и профилактики развития преждевременных хронических заболеваний.

Специалист также призвала проветривать помещение перед сном, использовать чистое постельное белье, удобный матрас и подушку.