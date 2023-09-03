Травматолог рассказала об опасности неправильной осанки

Нарушение осанки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, отметила травматолог-ортопед Ольга Левченко. Врач объяснила, что делать в случае проблем со спиной.

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«Нарушение осанки, искривление позвоночника – это диагноз, здесь нельзя заниматься самолечением, потому что можно усугубить ситуацию», – объяснила Левченко.

Если человек сутулится, у него смещаются позвонки и начинается межпозвоночная грыжа. Это может привести к слабости, сонливости и головокружению, передает radiosputnik.

К сутулости приводит сидячий образ жизни. Например, офисные работники или школьники могут страдать от этого недуга. Также сутулость может появиться у тех, кто много ходит. В таком случае стоит обследовать стопы, так как они являются фундаментом для всего скелета.

Еще можно заработать сутулость неправильными тренировками в спортзале.