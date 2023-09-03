Как здоровье мужчины влияет на зачатие

Одно из главных заблуждений вокруг невозможности зачать ребёнка — что дело только в женщине. Обычно они начинают проверяться от и до, но делать это нужно и желающему стать отцом мужчине, так как практически в равной степени это проблема обоих партнёров.

© Секрет Фирмы

Об этом и не только рассказал акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

Видео дня

Мужское здоровье: 5 мифов о зачатии

№ 1 Причина бесплодия — всегда в здоровье женщины

Банный рассказал: ответственны за бесплодие оба, причём практически в равной степени. И привёл в подтверждение этого статистику: 49% случаев бесплодия в паре — действительно чисто женский фактор; но ещё около 40% случаев — уже мужской; 11% — иммунологическая несовместимость партнёров, которая не позволяет зачать ребёнка именно этой паре. Каждый по отдельности, но с другими партнёрами, с которым нет проблемы совместимости, смог бы.

№ 2 Для зачатия ребёнка не важно, какое у мужчины здоровье

На самом деле при планировании ребёнка одинаково важно состояние здоровья и будущей матери, и отца. Поэтому есть разница, следит мужчина за собой или нет.

По словам специалиста, нездоровый образ жизни, в том числе курение, алкоголь, приём стероидов и игнорирование симптомов инфекций, передающихся половым путём, способен негативно сказаться на качестве спермы. Последствия этого — не только проблемы с зачатием, но и риск аномалий развития у плода.

«Половые клетки активно делятся и быстро обновляются, поэтому они очень чувствительны к влиянию внешних факторов», — отметил врач.

Специалист порекомендовал мужчинам, планирующим обзавестись детьми, также пройти все обследования.

№ 3 Здоровье будущего ребёнка не зависит от возраста мужчины Банный объяснил, что технически возможно зачать ребёнка хоть в 70 лет, но вот качество спермы уже не будет таким, как в 30.

«Качество спермы с годами снижается, из-за этого зачатие может потребовать гораздо большего времени, чем в молодом возрасте, и успех в этом вопросе совершенно не гарантирован, — отметил он.

А ещё с годами стареют и половые клетки. Вместе с этим растёт вероятность того, что у будущих детей уже немолодого мужчины будут нарушения психики. Например, аутизм, биполярное аффективное расстройство (БАР), синдром дефицита внимания (СДВГ) или шизофрения…

№ 4 Импотенция и бесплодие — одно и то же

Люди могут неправильно воспринимать две эти разные проблемы, так как иногда они совпадают — если у мужчины и проблемы с потенцией, и дефектные половые клетки. Но каждое по отдельности — абсолютно разные вещи, и чаще не пересекаются: бесплодие — когда невозможно зачать ребёнка. При этом у мужчины может быть отличная эрекция; импотенция — нет эрекции. Но у него может быть здоровая сперма, но зачать ребёнка всё равно не получается, так как не получается сам секс.

Специалист снова порекомендовал желающим стать отцами проходить обследования и сдавать анализы. Даже если с интимной близостью нет проблем.

№5 Плохой результат спермограммы — приговор

И вот вы последовали совету врача, но анализ спермы оказался плохим. Банный объяснил, что часто это не означает что-то страшное и не требует каких-то радикальных мер. Дело в том, что мужские половые клетки мужчин более подвержены внешнему влиянию. Для того чтобы поправить ситуацию, через 2–3 месяца пересдать спермограмму.

откажитесь от вредных привычек;

пейте меньше кофе;

будьте физически активным;

скорректируйте вес, если с ним проблемы. Но нужно, чтобы сперматозоиды обновились на более качественные, поэтому первым делом измените образ жизни:

Отельный разговор — питание. Оно должно быть максимально здоровым:

побольше белка;

сократите жиры и лёгкие углеводы;

продукты, богатые цинком и селеном (нужны для производства спермы);

с высоким содержанием витаминов С и Е (дают антиоксидантный эффект, улучшают ексуальные функции мужчины и защищают половые клетки от повреждений).

Вред афродизиаков для мужского здоровья

Ряд мужчин для улучшения потенции использует афродизиаки, а в итоге вместе с решением одной проблемы добавляет себе других.

Во-первых, часто это лишь плацебо, рассказал к.м.н., врач-уролог, андролог, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов. Хуже того — механизм действия афродизиаков полностью ещё не изучен. Исследований, доказывающих то, что афродизиаки повышают тестостерон, тоже нет, а обзор влияния больше десятка натуральных афродизиаков на эрекцию показал, что они её не улучшают.