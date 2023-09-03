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Как здоровье мужчины влияет на зачатие

Одно из главных заблуждений вокруг невозможности зачать ребёнка — что дело только в женщине. Обычно они начинают проверяться от и до, но делать это нужно и желающему стать отцом мужчине, так как практически в равной степени это проблема обоих партнёров.

Как здоровье мужчины влияет на зачатие
© Секрет Фирмы

Об этом и не только рассказал акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

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Мужское здоровье: 5 мифов о зачатии

№ 1 Причина бесплодия — всегда в здоровье женщины

Банный рассказал: ответственны за бесплодие оба, причём практически в равной степени. И привёл в подтверждение этого статистику: 49% случаев бесплодия в паре — действительно чисто женский фактор; но ещё около 40% случаев — уже мужской; 11% — иммунологическая несовместимость партнёров, которая не позволяет зачать ребёнка именно этой паре. Каждый по отдельности, но с другими партнёрами, с которым нет проблемы совместимости, смог бы.

№ 2 Для зачатия ребёнка не важно, какое у мужчины здоровье

На самом деле при планировании ребёнка одинаково важно состояние здоровья и будущей матери, и отца. Поэтому есть разница, следит мужчина за собой или нет.

По словам специалиста, нездоровый образ жизни, в том числе курение, алкоголь, приём стероидов и игнорирование симптомов инфекций, передающихся половым путём, способен негативно сказаться на качестве спермы. Последствия этого — не только проблемы с зачатием, но и риск аномалий развития у плода.

«Половые клетки активно делятся и быстро обновляются, поэтому они очень чувствительны к влиянию внешних факторов», — отметил врач.

Специалист порекомендовал мужчинам, планирующим обзавестись детьми, также пройти все обследования.

№ 3 Здоровье будущего ребёнка не зависит от возраста мужчины Банный объяснил, что технически возможно зачать ребёнка хоть в 70 лет, но вот качество спермы уже не будет таким, как в 30.

«Качество спермы с годами снижается, из-за этого зачатие может потребовать гораздо большего времени, чем в молодом возрасте, и успех в этом вопросе совершенно не гарантирован, — отметил он.

А ещё с годами стареют и половые клетки. Вместе с этим растёт вероятность того, что у будущих детей уже немолодого мужчины будут нарушения психики. Например, аутизм, биполярное аффективное расстройство (БАР), синдром дефицита внимания (СДВГ) или шизофрения…

№ 4 Импотенция и бесплодие — одно и то же

Люди могут неправильно воспринимать две эти разные проблемы, так как иногда они совпадают — если у мужчины и проблемы с потенцией, и дефектные половые клетки. Но каждое по отдельности — абсолютно разные вещи, и чаще не пересекаются: бесплодие — когда невозможно зачать ребёнка. При этом у мужчины может быть отличная эрекция; импотенция — нет эрекции. Но у него может быть здоровая сперма, но зачать ребёнка всё равно не получается, так как не получается сам секс.

Специалист снова порекомендовал желающим стать отцами проходить обследования и сдавать анализы. Даже если с интимной близостью нет проблем.

№5 Плохой результат спермограммы — приговор

И вот вы последовали совету врача, но анализ спермы оказался плохим. Банный объяснил, что часто это не означает что-то страшное и не требует каких-то радикальных мер. Дело в том, что мужские половые клетки мужчин более подвержены внешнему влиянию. Для того чтобы поправить ситуацию, через 2–3 месяца пересдать спермограмму.

Но нужно, чтобы сперматозоиды обновились на более качественные, поэтому первым делом измените образ жизни:
  • откажитесь от вредных привычек;
  • пейте меньше кофе;
  • будьте физически активным;
  • скорректируйте вес, если с ним проблемы.

Отельный разговор — питание. Оно должно быть максимально здоровым:

  • побольше белка;
  • сократите жиры и лёгкие углеводы;
  • продукты, богатые цинком и селеном (нужны для производства спермы);
  • с высоким содержанием витаминов С и Е (дают антиоксидантный эффект, улучшают ексуальные функции мужчины и защищают половые клетки от повреждений).

Вред афродизиаков для мужского здоровья

Ряд мужчин для улучшения потенции использует афродизиаки, а в итоге вместе с решением одной проблемы добавляет себе других.

Во-первых, часто это лишь плацебо, рассказал к.м.н., врач-уролог, андролог, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов. Хуже того — механизм действия афродизиаков полностью ещё не изучен. Исследований, доказывающих то, что афродизиаки повышают тестостерон, тоже нет, а обзор влияния больше десятка натуральных афродизиаков на эрекцию показал, что они её не улучшают.

Во-вторых, вполне вероятно развитие побочек. К примеру, головная боль, боли в животе, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и бессонница.

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