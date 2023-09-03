Что внешний вид обуви говорит о здоровье
Для героини фильма «Москва слезам не верит» внешний вид мужской обуви был решающим фактором при знакомстве. Ношенная обувь действительно может многое рассказать о своём владельце.
Например, о том, есть ли у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, предупредил травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Михаил Игнатов.
Что обувь может сказать о здоровье
При ходьбе движения стоп постоянно повторяются, а значит, одни и те же места на обуви подвергаются постоянному воздействию. Как раз по тому, на какие части стопы приходится наибольший вес и какие соприкасаются с землёй, и можно определить состояние здоровья владельца обуви, объяснил Игнатов.
По словам врача, внимание надо обращать на четыре основных места на обуви, где происходит основной её износ — подошву, стельку, носочную коробку и внешнюю структуру.
Подошва
Распределение веса. По износу подошвы можно понять, как распределяется вес при ходьбе.
- уплощением или слишком высоким сводом стопы,
- недостатком мышечной силы,
- нарушениями осанки,
- излишней подвижностью суставов.
Строение стопы. У людей с нейтральным строением стопы и физиологически правильным сводом обувь изнашивается, как правило, в области пальцев и пятки. А при плоскостопии будет изнашиваться вся подошва.
Походка. Если у человека нормальная походка, обувь будет изнашиваться с внешней стороны каблука и под большим пальцем ноги.
При гиперпронации, когда стопа слишком гибкая и заваливается внутрь, будет изнашиваться каблук — в середине и иногда по внутреннему краю со стороны большого пальца. Если неправильно подобрать обувь, возможны:
- боли в тазобедренном суставе,
- тендинит — воспаление сухожилия.
При супинации, когда стопа слишком жёсткая, изнашивается внешняя сторона каблука и подошва по внешнему краю ботинка, ближе к мизинцу.
Стопы плохо амортизируют удар о землю, а значит, есть вероятность:
- стрессовых переломов,
- растяжения связок,
- болей в тазобедренном и коленном суставах,
- травм костей.
Стелька
Стелька — это точка контакта между ногами и обувью. При нормальной походке будут изнашиваться мыски и пятки. При гиперпронации или супинации — края стелек.
Носок
Носок обуви изнашивается в любом месте, покрывающем область пальцев стопы. Если носок износился только сто стороны большого пальца — это признак гиперпронации. Износ со стороны мизинца указывает на супинацию.
Внешняя структура
- Бугорок в боковой части ботинка со стороны большого пальца указывает на наличие вальгусной деформации большого пальца и формирование бурсита.
- Выступы в верхней части обуви над средним и указательным пальцами говорят о том, что обувь вам мала. Другая причина — молоткообразные пальцы. Эта деформация возникает при поперечном плоскостопии.
- Диагональные заломы на верхе ботинка — признак неподвижности или вальгусной деформации большого пальца ноги, рассказал Игнатов изданию «Доктор Питер».
Что делать, если обувь изнашивается неправильно: 5 советов ортопеда
- Не носить неудобную обувь или обувь не по размеру. Лучше брать обувь с запасом: + 0,5 см для женщин, +1 см для детей и мужчин.
- Купить ортопедические стельки, подпяточники или ортопедическую обувь.
- Отказаться от высоких каблуков и узкой обуви.
- Следить за осанкой, особенно во время долгих прогулок или быстрой ходьбы.
- Проконсультироваться с врачом-ортопедом и пройти диагностику стоп.
Какая обувь самая вредная
Плохо подобранная обувь может серьёзно подорвать здоровье. Но если 15-сантиметровые шпильки и со стороны выглядят небезопасно, то вот про некоторую обувь никогда не скажешь, что она может навредить.
Тем не менее вот список из 4 видов обуви, к которой у врачей есть большие претензии:
- Высокие каблуки. Годятся для особых случаев, но не для ежедневной носки. Иначе придётся страдать от проблем с косточками, ахилловым сухожилием, а также от появления мозолей и пяточных шпор.
- Плоская подошва. Такая обувь тоже опасна при частой носке. Она создаёт дополнительную нагрузку на ноги и позвоночник. Печальным итогом может стать плоскостопие и сколиоз.
- Неправильные кроссовки. Заниматься спортом нужно только в предназначенных для этого кроссовках, а бегать — в специальных беговых. К тому же, кроссовки стоит менять каждые 500–800 км или через 6–8 месяцев.
- Кроксы. Эти популярные сабо из полимера хорошо поддерживают свод стопы, но есть у них и серьёзные недостатки. Они плохо фиксируют пятку, поэтому приходится прикладывать усилия, чтобы удерживать обувь на ноге. Если носить их постоянно, можно заработать деформацию пальцев и проблемы с сухожилиями, не говоря уже про мозоли и натоптыши.