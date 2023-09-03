Что внешний вид обуви говорит о здоровье

Для героини фильма «Москва слезам не верит» внешний вид мужской обуви был решающим фактором при знакомстве. Ношенная обувь действительно может многое рассказать о своём владельце.

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Например, о том, есть ли у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, предупредил травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Михаил Игнатов.

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Что обувь может сказать о здоровье

При ходьбе движения стоп постоянно повторяются, а значит, одни и те же места на обуви подвергаются постоянному воздействию. Как раз по тому, на какие части стопы приходится наибольший вес и какие соприкасаются с землёй, и можно определить состояние здоровья владельца обуви, объяснил Игнатов.

По словам врача, внимание надо обращать на четыре основных места на обуви, где происходит основной её износ — подошву, стельку, носочную коробку и внешнюю структуру.

Подошва

Распределение веса. По износу подошвы можно понять, как распределяется вес при ходьбе.

уплощением или слишком высоким сводом стопы,

недостатком мышечной силы,

нарушениями осанки,

излишней подвижностью суставов. Неправильное его распределение может быть вызвано:

Строение стопы. У людей с нейтральным строением стопы и физиологически правильным сводом обувь изнашивается, как правило, в области пальцев и пятки. А при плоскостопии будет изнашиваться вся подошва.

Походка. Если у человека нормальная походка, обувь будет изнашиваться с внешней стороны каблука и под большим пальцем ноги.

При гиперпронации, когда стопа слишком гибкая и заваливается внутрь, будет изнашиваться каблук — в середине и иногда по внутреннему краю со стороны большого пальца. Если неправильно подобрать обувь, возможны:

боли в тазобедренном суставе,

тендинит — воспаление сухожилия.

При супинации, когда стопа слишком жёсткая, изнашивается внешняя сторона каблука и подошва по внешнему краю ботинка, ближе к мизинцу.

Стопы плохо амортизируют удар о землю, а значит, есть вероятность:

стрессовых переломов,

растяжения связок,

болей в тазобедренном и коленном суставах,

травм костей.

Стелька

Стелька — это точка контакта между ногами и обувью. При нормальной походке будут изнашиваться мыски и пятки. При гиперпронации или супинации — края стелек.

Носок

Носок обуви изнашивается в любом месте, покрывающем область пальцев стопы. Если носок износился только сто стороны большого пальца — это признак гиперпронации. Износ со стороны мизинца указывает на супинацию.

Внешняя структура

Бугорок в боковой части ботинка со стороны большого пальца указывает на наличие вальгусной деформации большого пальца и формирование бурсита.

Выступы в верхней части обуви над средним и указательным пальцами говорят о том, что обувь вам мала. Другая причина — молоткообразные пальцы. Эта деформация возникает при поперечном плоскостопии.

Диагональные заломы на верхе ботинка — признак неподвижности или вальгусной деформации большого пальца ноги, рассказал Игнатов изданию «Доктор Питер».

Что делать, если обувь изнашивается неправильно: 5 советов ортопеда

Не носить неудобную обувь или обувь не по размеру. Лучше брать обувь с запасом: + 0,5 см для женщин, +1 см для детей и мужчин.

Купить ортопедические стельки, подпяточники или ортопедическую обувь.

Отказаться от высоких каблуков и узкой обуви.

Следить за осанкой, особенно во время долгих прогулок или быстрой ходьбы.

Проконсультироваться с врачом-ортопедом и пройти диагностику стоп.

Какая обувь самая вредная

Плохо подобранная обувь может серьёзно подорвать здоровье. Но если 15-сантиметровые шпильки и со стороны выглядят небезопасно, то вот про некоторую обувь никогда не скажешь, что она может навредить.

Тем не менее вот список из 4 видов обуви, к которой у врачей есть большие претензии: