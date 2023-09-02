Как долго человек может висеть вниз головой без вреда для здоровья
Кто не любил в детстве забраться на турник или на дерево, зацепиться ногами и повиснуть вниз головой, расслабив позвоночник и вытянув руки? И никто не задумывался, что это может быть опасно — ведь такое положение неестественно дал человека. Медики предупреждают, что это может привести к головокружению, тошноте, потере сознания и даже серьезным повреждениям мозга.
Полезно в меру
В целом, положение вниз головой может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты на здоровье человека. Например, оно может помочь улучшить работу сердца и легких, снизить частоту сердечных сокращений и повысить общую выносливость. Однако, слишком долгое пребывание в этом положении может оказаться опасным для организма, особенно для людей с проблемами сердца или глаз. Поэтому, если вы хотите попробовать висеть вниз головой, помните о времени и следите за своим самочувствием. Не злоупотребляйте этим положением и не проводите в нем слишком много времени. Лучше всего проконсультироваться с врачом, прежде чем начать практиковать инверсионную терапию или другие упражнения, связанные с положением вниз головой.
Будьте осторожны
Да, положение вниз головой может быть полезным для здоровья, но только при правильном и осторожном подходе. оно стимулирует кровоток и предотвращает развитие варикоза, уменьшает боли в спине и улучшает работу лимфатической системы. Но без вреда для организма пребывать в таком положении можно не более 15 минут. Далее все положительные моменты превращаются в негативные последствия. Все дело в особенностях строения кровеносной системы человека. В наших ногах присутствуют специальные клапаны, которые гонят кровь вверх — от ног к сердцу. А вот в шее или голове ничего подобного нет. Поэтому кровь будет постепенно (но постоянно) перетекать от ног к голове. И уже после 30-50 минут такого висения вряд ли сможет вернуться обратно. Повреждение сосудов головы при этом практически гарантировано. А оно может окончиться даже летальным исходом. Так что не пренебрегайте советами специалистов. И если уж очень хочется, как в детстве, повиснуть вниз головой, не находитесь в этом положении больше 15 минут.