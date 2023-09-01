Две причины съесть жирный жареный чебурек вместо овощей

Потребление жира должно быть умеренным и осознанным, а выбор источника жира - сбалансированным и здоровым. Однако есть случаи, когда употребление не самой полезной еды не только способно доставить человеку удовольствие, но и дать организму необходимую энергию.

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Как пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, жир является необходимым компонентом для нормального функционирования организма, так как участвует в образовании клеточных мембран, помогает лучше усваивать растворимые витамины.

Кроме того, "любит жирное желчный пузырь", отметил врач.

"Когда мы употребляем пищу, богатую жирами, желчный пузырь активизируется и начинает выделять желчь в кишечник, чтобы помочь организму расщепить и усвоить жиры (последние опять же необходимы организму)", - объяснил гастроэнтеролог.

Он добавил, что "выгнать" желчь из организма с помощью аптечных травок, растений, большого количества овощей в рационе, вопреки распространенному мнению, не получится.

"Поэтому я, например, разрешил своей пациентке съесть чебурек - иногда можно "пожелчегонить". Но лечения никто не отменял", - подчеркнул врач.

Сергей Вялов также отметил, что потребление жиров должно быть умеренным.