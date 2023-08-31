Какие заменители сахара являются самыми вредными

За последние десятилетия потребление сахара значительно увеличилось, что привело к росту заболеваний, связанных с избыточным потреблением сахара, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим, многие люди стали искать заменители сахара, чтобы уменьшить потребление обычного сахара. Однако не все заменители сахара являются безопасными для здоровья.

© Unsplash

Первым исследованием, на которое следует обратить внимание, является исследование, проведенное в 2017 году в Университете Сингапура. В ходе исследования было установлено, что искусственные заменители сахара, такие как сахарин, аспартам и сукралоза, могут вызывать негативные эффекты на организм. Ученые обнаружили, что потребление этих заменителей сахара связано с повышенным риском развития ожирения, диабета и нарушений обмена веществ.

Другое исследование, проведенное в 2018 году в Университете Аделаиды в Австралии, подтвердило вредность искусственных заменителей сахара. Ученые обнаружили, что потребление искусственных заменителей сахара может привести к нарушению нормального функционирования микробиома кишечника. Это может привести к различным заболеваниям, таким как воспаление кишечника и снижение иммунитета.

Но не все заменители сахара являются одинаково вредными. Натуральные заменители сахара, такие как стевия и эритритол, считаются более безопасными для здоровья. Исследование, проведенное в 2019 году в Университете Мельбурна, показало, что стевия не вызывает негативных эффектов на организм и может быть использована в качестве заменителя сахара для людей, страдающих от сахарного диабета или ожирения.