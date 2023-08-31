Какая температура воздуха комфортнее всего для организма
Кардиолог Кадин: комфортная температура воздуха не должна превышать 25 градусов. Удивительные дела, правда? Казалось бы, нормальная температура тела — 36,6, а это значит, что и воздух вокруг должен быть таким же, но нет. Врач объяснил, почему так получается — сердце занимается терморегуляцией организма, и ему удобнее, если температура окружающей среды будет значительно ниже.
Кардиолог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Кадин рассказал, почему для сердца важна температура за бортом и какая она должна быть в идеале.
- На самом деле сердце и кровеносные сосуды занимаются терморегуляцией организма, но не на химическом уровне, а на физическом.
- Горячая кровь несётся по телу, его разогревая, а если нужно охладиться, то сосуды расширяются, кожа краснеет и начинает выделять тепло в окружающую среду.
- Для правильной терморегуляции нужна вода. Потому что сердцу приходится работать активнее, ему нужна подпитка, и оно заимствует жидкость отовсюду, откуда можно, — то есть из других тканей организма.
- Но им эту потерю тоже нужно восполнить, поэтому важно пить воду, когда жарко.
Идеальная температура окружающей среды для тела — 18–25 градусов. Но даже при повышенной система терморегуляции будет работать нормально, если нет каких-то дополнительных проблем. Среди них могут быть:
Слишком высокая температура воздуха.
Проблемы с сердцем, которые мешают его нормальной работе.
Недостаток воды в организме.
В таком случае, если процесс терморегуляции нарушен, а телу слишком жарко, это может привести к нехорошим последствиям вроде сердечного приступа или гипертонического криза.
Когда высокий пульс опасен?
В жару нередко начинается тахикардия и пульс превышает 80 ударов в минуту. Если такое происходит в духоте, во время или после тренировки, из-за эмоциональной встряски, после стопочки эспрессо, чая или алкоголя, то тут всё понятно — причин для волнений нет. А когда есть?
Если объективных причин для тахикардии вроде бы не видно, а она появляется, это может быть признаком болезни. Например:
- сердечной недостаточности;
- нарушения ритма сердца;
- анемия (снижения гемоглобина);
- внутреннего кровотечения;
- проблем с щитовидной железой (тиреотоксикоза).
- Снизить пульс без таблеток
- Это сделать можно двумя способами.
Дыхательная гимнастика по принципу 4–7–8. Нужно вдыхать в течение 4 секунд, на 7 секунд задержать дыхание и ещё 8 секунд выдыхать. Повторить такое медленное дыхание нужно не менее 3 раз.
Стимуляция блуждающего нерва. Нужно глубокого вдохнуть, напрячь на 5 секунд мышцы в животе, а затем несколько раз повторить.