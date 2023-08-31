Какая температура воздуха комфортнее всего для организма

Кардиолог Кадин: комфортная температура воздуха не должна превышать 25 градусов. Удивительные дела, правда? Казалось бы, нормальная температура тела — 36,6, а это значит, что и воздух вокруг должен быть таким же, но нет. Врач объяснил, почему так получается — сердце занимается терморегуляцией организма, и ему удобнее, если температура окружающей среды будет значительно ниже.

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Кардиолог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Кадин рассказал, почему для сердца важна температура за бортом и какая она должна быть в идеале.

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На самом деле сердце и кровеносные сосуды занимаются терморегуляцией организма, но не на химическом уровне, а на физическом.

Горячая кровь несётся по телу, его разогревая, а если нужно охладиться, то сосуды расширяются, кожа краснеет и начинает выделять тепло в окружающую среду.

Для правильной терморегуляции нужна вода. Потому что сердцу приходится работать активнее, ему нужна подпитка, и оно заимствует жидкость отовсюду, откуда можно, — то есть из других тканей организма.

Но им эту потерю тоже нужно восполнить, поэтому важно пить воду, когда жарко.

Идеальная температура окружающей среды для тела — 18–25 градусов. Но даже при повышенной система терморегуляции будет работать нормально, если нет каких-то дополнительных проблем. Среди них могут быть:

Слишком высокая температура воздуха.

Проблемы с сердцем, которые мешают его нормальной работе.

Недостаток воды в организме.

В таком случае, если процесс терморегуляции нарушен, а телу слишком жарко, это может привести к нехорошим последствиям вроде сердечного приступа или гипертонического криза.

Когда высокий пульс опасен?

В жару нередко начинается тахикардия и пульс превышает 80 ударов в минуту. Если такое происходит в духоте, во время или после тренировки, из-за эмоциональной встряски, после стопочки эспрессо, чая или алкоголя, то тут всё понятно — причин для волнений нет. А когда есть?

Если объективных причин для тахикардии вроде бы не видно, а она появляется, это может быть признаком болезни. Например:

сердечной недостаточности;

нарушения ритма сердца;

анемия (снижения гемоглобина);

внутреннего кровотечения;

проблем с щитовидной железой (тиреотоксикоза).

Снизить пульс без таблеток

Это сделать можно двумя способами.

Дыхательная гимнастика по принципу 4–7–8. Нужно вдыхать в течение 4 секунд, на 7 секунд задержать дыхание и ещё 8 секунд выдыхать. Повторить такое медленное дыхание нужно не менее 3 раз.