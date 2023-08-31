Медицина идет вперед семимильными шагами, однако мы до сих пор верим в заблуждения времен юности наших бабушек. Вместе с врачами разобрали популярные мифы о здоровье и выяснили, что в них правда, а что не очень.

© Super.ru

Миф: нужно пить 8 стаканов воды в день

Видео дня

Отвечает терапевт клиник DocMed Екатерина Ратегова: норму потребления воды нельзя установить, поскольку наука не разработала формулу, по которой можно было бы рассчитать необходимое потребление жидкости для конкретного человека.

Это связано с рядом факторов. Во-первых, у разных людей иной уровень активности, неоднородные стили питания (разные продукты содержат неодинаковое количество воды), разные размеры тела. Во-вторых, большая часть воды в организме сконцентрирована внутри клеток, но никакая из методик оценки гидратации не способна измерить объем запасов воды там. В-третьих, жажда — это универсальный сигнал об обезвоживании, который мозг подает, считывая информацию от разных систем, регулирующих водно-солевой обмен в теле, поэтому говорить о «необходимости» потреблять какой-то объем воды некорректно.

Наконец, есть неоднородность среди разных возрастных групп, например, у пожилых пациентов наблюдается снижение жажды. Это снова затрудняет определение универсальной рекомендации в потреблении объема жидкости в сутки. Поэтому здоровому человеку рекомендовано пить по жажде, человеку же с хроническими заболеваниями прислушиваться к рекомендации врачей по расширению или ограничению водного режима.

Миф: чтение при тусклом свете ухудшает зрение

Отвечает терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев: на самом деле чтение при тусĸлом свете приводит ĸ повышению нагрузĸи на зрительный аппарат. При плохом свете снижается ĸонтрастность теĸста — мы хуже различаем фон страницы и буĸвы на нем. Существуют доĸазательства того, что после таĸого чтения возможно появление временных проблем со зрением (размытость, трудности с фоĸусировĸой, дисĸомфорт в глазах).

Однаĸо в долгосрочной перспеĸтиве это не оказывает влияния на здоровье зрения. Получается, что плохое освещение просто доставляет дисĸомфорт и усложняет сам процесс. Есть мнение, что миф о вреде чтения в тусĸлом свете в случае со взрослыми людьми связан еще и с тем, что многие не отдают себе отчета в том, что с возрастом зрение может в норме снижаться само по себе.

Миф: ложиться спать после полуночи вредно

Отвечает терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев: человек, ĸаĸ известно, является существом, ĸоторое адаптируется ĸо всему. Есть люди, работающие ночами. Есть те, ĸто ложится в час ночи и встает в 11, ĸто-то может вставать и в 6. В современной сомнологии (отрасли медицины, занимающейся расстройствами сна) считается, что здоровый сон подразумевает его качество, не количество. Каĸ оĸазалось, есть истинно ĸоротĸоспящие люди, ĸоторые могут высыпаться за 4 часа. Есть и те, ĸому приходится спать по 10 часов.

Тем не менее само время отправĸи ĸо сну (если речь идет о регулярности) на ĸачество сна не влияет. Однаĸо для регулярного ĸрепĸого сна нужна затененная среда (в идеале маĸсимальная темнота) и тишина. В общем, главное в этом деле — это режим и ĸомфортные условия.

Миф: для поддержания физической формы нужно ходить 10 тысяч шагов в день

Отвечает терапевт клиник DocMed Екатерина Ратегова: норма 10 тысяч шагов в день — миф, который берет свое начало с рекламной кампании одного японского шагомера. На данный момент есть ряд исследований, демонстрирующих пользу при ходьбе 6-8 тысяч шагов. При этом ходьба более 7500 шагов не приносит дополнительной пользы пациентам старше 60 лет, для пациентов моложе 60 лет показано снижение смертности при ходьбе 8-10 тысяч шагов.

В 2023 году был опубликован метаанализ, в котором суммарно исследовались около 250 тысяч человек. Было обнаружено, что значимое снижение смертности от сердечно-сосудистых причин (инфаркт, инсульт) может достигаться при среднем количестве шагов 2500 в день, снижение смертности от всех причин — при среднем количестве шагов 4000 в день. Также важно, что дополнительный рост количества шагов в день продолжает снижать показатели смертности.

До сих пор неясно, какое количество шагов в день нужно рекомендовать, однако верхних лимитов нет: чем больше двигается человек, тем лучше. Также есть упрощенные рекомендации ESC — Европейского общества кардиологов — по минимальной физической активности: 150-300 минут нагрузки в умеренном темпе (ходьба, медленный сайклинг, водная аэробика) или 75-150 минут нагрузки в высоком темпе (бег, сайклинг со скоростью более 15 км/ч) в неделю, также силовые тренировки примерно два раза в неделю.

Миф: красное вино полезно для здоровья

Отвечает терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков: многочисленные научные исследования подтверждают благотворное влияние красного вина на организм: оно нормализует метаболизм за счет снижения числа неблагоприятных микроорганизмов в кишечнике и увеличивает продукцию желчи, способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня холестерина и восстановления тонуса миокарда (патологический процесс, связанный с повреждением сердечной мышцы, который приводит к изменению ее функций и структуры), а также замедляет процессы старения за счет ускорения регенерации клеток.

При этом, как писал Парацельс, все есть яд и все есть лекарство, только доза делает лекарство ядом и яд — лекарством. По рекомендации ВОЗ, суточная норма вина рассчитывается как 1,5 мл на 1 кг веса. Однако среди специалистов ведутся споры насчет данного параметра. Есть мнение, что он относительный и зависит от индивидуальных особенностей организма, а с возрастом дозировку нужно снижать.

Существуют противопоказания к употреблению красного вина: почечная и печеночная недостаточности вне зависимости от стадии, хронические кардиомиопатии (группа заболеваний сердечной мышцы, ведущих к развитию нарушений ритма сердца и/или хронической сердечной недостаточности), язвенная болезнь желудка и гастрит в стадии обострения. Важно помнить, что даже у здорового человека длительное употребление вина с превышением дозы может привести к алкоголизму и прочим проблемам со здоровьем.

Миф: витамины можно пить просто так

Отвечает терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков: с точки зрения доказательной медицины прием БАДов, которыми являются поливитаминные комплексы, не имеет под собой научной базы. Их эффективность, как и неэффективность, не доказана, то есть при бесконтрольном приеме витаминов с вами в лучшем случае ничего не произойдет, в худшем случае можно нанести вред здоровью. Это необязательно может быть связано с передозировкой нутриентов: возможно, вы просто упустите время отреагировать на симптомы серьезных заболеваний, пытаясь «лечиться» витаминами.

Поэтому, прежде чем восполнять возможные дефициты и повышать иммунитет перед сезоном простуд и ОРВИ, следует проконсультироваться с врачом, который проведет осмотр и назначит дополнительные исследования. Та же слабость, например, может сигнализировать о серьезной опасности для здоровья, которую витаминами точно не вылечить. Также следует помнить, что при сбалансированном здоровом питании многие нутриенты поступают в организм с пищей в достаточном количестве.