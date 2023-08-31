Врач рассказала о составляющих здорового образа жизни

Врач Соловьёва рассказала о составляющих здорового образа жизни
Алла Соловьёва, проректор Тверского ГМУ по реализации нацпроектов и развитию регионального здравоохранения, кандидат медицинских наук, заявила, что здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс мероприятий.
«И это не какие-то разовые акции или какие-то диеты. Я рассматриваю здоровый образ жизни как принципы жизни человека, которые включают в себя здоровое питание, рациональную физическую активность, здоровое общение и отказ от вредных привычек», — сказала она в беседе с RuNews24.
По её словам, компоненты ЗОЖ определены Всемирной организацией здравоохранения и отечественной системой здравоохранения.
Одним из важнейших шагов Соловьёва назвала прохождение диспансеризации.
«С 18 лет необходимо раз в три года, а с 40 лет ежегодно проходить обследование, это самый правильный путь профилактики хронических и инфекционных заболеваний», — добавила она.
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