Врач рассказала о составляющих здорового образа жизни

«И это не какие-то разовые акции или какие-то диеты. Я рассматриваю здоровый образ жизни как принципы жизни человека, которые включают в себя здоровое питание, рациональную физическую активность, здоровое общение и отказ от вредных привычек», — сказала она в беседе с RuNews24.