Почему бывают боли при стрессе и что с этим делать

В течение дня мы испытываем более 100 болевых приступов. В любой момент в мозг может поступить информация о боли. Например, если вы надавливаете на ногу, это просто давление, но люди с низким болевым порогом будут воспринимать эти ощущения как боль.

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На восприятие боли влияет множество факторов, в том числе тип личности и эмоциональное состояние.

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Как стресс может вызывать боль, почему развиваются боли при стрессе и как с этим справиться, рассказывает Дарья Кавуненко, врач-реабилитолог, специалист по работе с осанкой.

Восприятие боли на фоне стресса

В экстремальных ситуациях (стресс) срабатывает защитный механизм, который позволяет быстро среагировать и избежать опасности. Происходит выплеск большого количества норадреналина.

«Этот нейромедиатор гасит болевые импульсы: тело не хочет отвлекаться на боль во время опасности. Высокие уровни стресса могут временно уменьшить чувствительность к боли. Это явление известно как стресс-индуцированное обезболивание и связано с высвобождением эндорфинов и других нейрохимических медиаторов», — рассказывает Дарья Кавуненко.

Взаимодействие боли и стресса впервые было показано в наблюдениях бостонского доктора Генри Бичера в середине ХХ века.

Он выяснил, что солдатам, раненным в бою, требовалось меньше анальгетиков, чем гражданским лицам, получившим аналогичные травмы. Солдаты лучше справлялись со своей болью, поскольку они воспринимали травмы как неотъемлемую часть боя и испытывали облегчение от того, что травмы не привели к смерти. Гражданские же относились к полученным травмам как к большой трагедии.

Это говорит о том, что интенсивность боли, воспринимаемой человеком, зависит не только от степени повреждения тканей, но также от эмоциональных и психологических факторов.

Постоянный стресс

«При постоянном нервном напряжении стресс может перейти в депрессию. В отличие от острого стресса, хронический стресс может усилить восприятие боли и увеличить риск развития хронических болевых состояний», — предупреждает врач.

Во время хронического стресса падает уровень эндорфинов, что вызывает депрессию. В свою очередь, хроническая депрессия приводит к истощению нейромедиаторов. Ломается фильтр восприятия болевых ощущений и человек может воспринимать то, на что раньше не обращал внимания, как источник боли. У 65% пациентов, страдающих от депрессии, появляются хронические боли после стресса.

Мышечные боли на фоне стресса

При стрессе также напрягаются мышцы в результате активации симпатической нервной системы. Эта напряжённая реакция мышц может также быть связана с нервным напряжением и эмоциональным состоянием.

«Эмоциональный стресс может влиять на наше тело, вызывая нежелательное напряжение в мышцах, особенно в областях, которые часто являются местами накопления напряжения: шея, плечи и спина. Избыточное и длительное напряжение может привести к появлению болевых ощущений в мышцах и теле», — объясняет Дарья Кавуненко.

Падение иммунитета

По словам врача, стресс оказывает влияние на иммунную систему, которая, в свою очередь, влияет на восприятие боли и процессы воспаления. Длительный стресс может усилить воспалительные процессы в организме. Воспаление, в свою очередь, вызывает болевые ощущения или усиливает существующую боль.

Исследования показали , что эстроген повышает болевую чувствительность. Женщины более чувствительны к раздражителям, связанным с угрозами, и испытывают более негативные последствия, чем мужчины. Это приводит к усилению восприятия боли.

Роль кортизола и иммунной функции

Уровень кортизола изменяется в течение дня: повышается утром, чтобы помочь организму проснуться, и уменьшается к вечеру. Признаки высокого уровня кортизола включают тревожность, возбуждение, нарушенный сон, чувство усталости и учащённый пульс.

«При продолжительном стрессе надпочечники выделяют избыток кортизола, который накапливается в организме. Постоянное выделение кортизола истощает ресурсы питательных веществ, необходимых для его синтеза. Это усиливает симптомы боли при стрессе, замедляет заживление ран, ослабляет способность справляться с мелкими стрессорами, эмоциональными трудностями и нарушениями сна», — объясняет Кавуненко.

Что делать, если мучают боли на фоне стресса

Для того чтобы не попасть в порочный круг стресса, депрессии и боли, необходимо прислушиваться к своему организму и соблюдать режим сна и отдыха. Лучше всего, по словам Кавуненко, в борьбе со стрессом помогает физическая активность.

Во время физической активности организм выделяет эндорфины, которые называются «гормонами счастья». Они способствуют улучшению настроения, снижению болевых ощущений и общему ощущению благополучия.

Регулярные физические упражнения снижают уровень стрессовых гормонов — кортизола и адреналина, что помогает смягчить физические проявления стресса.

Физическая активность способствует более качественному сну. Хороший сон, в свою очередь, способствует снижению стресса и повышению устойчивости к негативным эмоциям.

Регулярные физические нагрузки могут помочь укрепить нервную систему, развить устойчивость к стрессу.