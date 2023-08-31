Врач пояснила, почему нужно сделать прививку от гриппа

Те, кто придерживается стратегии отказа от прививок, имеют более высокий шанс заразиться в сезон гриппа. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

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По ее словам, считается, что в этот период помимо неспецифического иммунитета каждого человека важно сформировать и коллективный иммунитет к заболеванию. Для этого стоит пройти вакцинацию.

Сделать прививку лучше за несколько недель до того, как грипп получит широкое распространение, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Беляева пояснила, что прививка не защищает от заражения на 100 процентов, но позволяет снизить риски развития осложнений. Так, грипп может спровоцировать вирусный миокардит, поражение головного мозга, печени.

Вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, что в осенний период взрослым и детям нужно сделать две прививки. Одну против пневмококковой инфекции, а другую против гриппа, передает РИАМО.