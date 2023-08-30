5 ошибок бросающих курить

Просто так отказаться от курения очень сложно, для этого необходимо терпение и желание избавиться от пагубной зависимости.

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О пяти главных ошибках бросающих курить в беседе с «Вечерней Москве» рассказал главный нарколог Москвы Антон Масякин.

— Недооценка сложности отказа от курения. Многие курильщики длительное время ошибочно полагают, что могут легко бросить курить, когда захотят и так будет сколько угодно раз. Однако это не так. Залог успеха в отказе от курения — наличие хорошей мотивации для этого и четкое понимание, что даст отказ от курения именно в вашем случае, — сказал он.

В качестве второй ошибки эксперт выделил желание человека решить проблему самостоятельно. Врач подчеркнул, что некоторые люди опасаются попасть на учет и дальнейших проблем при трудоустройстве. Однако это не имеет ничего общего с реальностью: лечение никотиновой зависимости не предусматривает постановки на учет и какие-либо еще ограничения.

Третьей ошибкой является неполный курс лечения. По его словам, люди раньше времени считают, что цель уже достигнута и самое сложное позади. Но полное прохождение курса необходимо, поскольку в ином случае может произойти рецидив.

Также важно делиться с близкими о наличии такой проблемы. Вы можете заручиться их поддержкой и помощью. Если в вашем окружении есть курящие, то можете начать бросить курить вместе.