Почему стояние на гвоздях становится все более популярным

Решиться на такую практику может не каждый. Ну с какой стати забираться на доску, истыканную гвоздями, - ведь это элементарно больно? И все-таки новый тренд - регулярное стояние на гвоздях - становится все более популярным. Причем не только сторонники восточных практик, но и авторитетные врачи классической медицины подтверждают: это действительно мощное оздоравливающее мероприятие.

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Для начала я решила попробовать "остренького" сама. Простоять удалось секунд 10-15. Слезы из глаз не брызнули, но с непривычки было очень больно. Зато, когда сошла с иголок, настроение сразу улучшилось. Стопы разогрелись, долго держалось приятное ощущение тепла.

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Так все-таки чем полезно гвоздестояние? Как правильно это делать? На эти вопросы ответила руководитель Неврологического центра имени Гехта на базе ЦКБ РЖД-Медицина, заслуженный врач России Дина Меркулова.

"Корни этой необычной методики уходят в древнеиндийский эпос о герое по имени Бхишма. В одной из битв его тело пронзили множество стрел, на которые он упал и остался лежать, словно на кровати. И выжил. Индийские йоги заменили стрелы на гвозди и сделали это частью духовных практик", - рассказала профессор Меркулова.

Рефлексотерапевты говорят, что на наших стопах расположена проекция тела. С верхней частью стопы связаны органы грудной клетки, поэтому считается, что массаж этой части ноги полезен при болезнях легких и сердца. Воздействие на большой палец способно улучшить работу мозга в целом, гипофиза и щитовидной железы. Стимуляция всей стопы воздействует практически на все системы и органы, включая иммунную и гормональную системы.

Правда, повторные исследования не зафиксировали изменений в лабораторных, рентгенологических, ультразвуковых показателях у людей, стоявших на гвоздях, хотя ощущения, которые испытывали участники экспериментов, были в прямом смысле слова острыми и интересными.

"Тут объяснение физиологическое. Когда вы встаете на гвозди, в организме в ответ на боль выделяются внутренние опиаты - гормоны счастья, обезболивающие. Они гасят болевой стресс, давая мощный эмоциональный подъем. Это особенно полезно, если человек чувствует апатию, упадок сил и нехватку творческой энергии. А еще гвоздестояние по утрам производит бодрящий эффект, а вечером - здорово расслабляет", - говорит доктор Меркулова.

Таким образом, гвоздестояние не лечит болезни, но может поднять настроение и уменьшить уровень стресса.

Как стоять?

Для практики нужны специальные доски с металлическими гвоздями - доски садху. Кстати, "садху" означает "святой человек".

Ставить стопу нужно в центр доски, чтобы вес тела равномерно распределялся между гвоздями. Переносить вес на ногу нужно осторожно, запрыгивать на доску нельзя. Вторую ногу ставьте в центр второй доски, только когда будете стоять достаточно устойчиво и уверенно. В первый раз можно делать процедуру в носках, но, конечно, обычно занимаются босиком.

Кратковременный стресс, в том числе болевой, мобилизует адаптационные ресурсы организма.

Не рекомендуется начинать практику без разминки. Надо следить за ощущениями. Если есть возможность, в первый раз процедуру лучше провести под присмотром инструктора йоги: он поможет найти правильное положение и избежать травм.

Сколько стоять?

В первый раз экспериментируйте недолго - максимум минуту. По мере привыкания время можно увеличивать: опытные практикующие стоят на доске как минимум 15 минут, а некоторые и дольше.

Как выбрать доску садху?

Главное различие между досками - расстояние между вбитыми гвоздями. Начинают обычно с расстояния 7-8 мм, а набравшись опыта, адаптировавшись, переходят на доски с расстоянием между гвоздями 10-13 мм. Доска должна быть идеально ровной. Гвозди используют оцинкованные или с серебряным покрытием.

Чем можно заменить доску садху?

Если вы хотите расслабиться, но считаете, что гвозди - это все-таки чересчур, есть и другие варианты. Примерно по такому же принципу работает любой интенсивный массаж: ручной или при помощи игольчатого аппликатора Кузнецова. На колючих ковриках тоже можно стоять и лежать, но будет не так больно и стоят они дешевле.

Мнения

Короткий стресс на пользу

Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic:

- Стояние на гвоздях и другие подобные практики позволяют почувствовать человеку себя бодрым, полным сил и энергии, улучшают общее здоровье и самочувствие, способствуют расслаблению мышц, снятию зажимов в теле и даже гормональной регуляции.

Стояние на гвоздях - очень сильная по воздействию технология адаптационной медицины с помощью кратковременного стрессового воздействия на организм.

Правда, нужен соответствующий опыт и стабильная, устойчивая нервная система. Только при этих предпосылках можно встать на доску и действительно расслабиться.

Действует этот метод так: мозг получает сигналы о боли и стимуляцию огромного количества рефлексогенных точек на стопе, по методу обратной связи происходит выброс биоактивных компонентов, гормонов, постепенно в организме происходит адаптация к этой боли и гармонизация работы внутренних систем.

В организме достигается баланс гормонов и других веществ и элементов.

Давно доказана польза стресса на организм. Кратковременный стресс способен мобилизовать адаптационные ресурсы организма и помогает оздоровиться.

Первым ввел термин "стресс" в физиологию ученый Ганс Селье, он же разработал биологическое объяснение того, как организм реагирует и приспосабливается к стрессу.

По мнению Селье, стресс - это нормальное состояние организма, поскольку стресс связан с повышением адаптационных механизмов. Стрессовые реакции помогают человеку справляться с трудностями. Губительным является долговременный стресс, он может спровоцировать переход любой болезни в хроническую стадию.

Галина Данилевская, невролог: Рефлексотерапия является дополнительным методом терапии, она не должна заменять основные методы лечения острой и хронической боли с высоким уровнем доказательности.

Поверхностная иглорефлексотерапия может иметь положительный эффект при хронической боли в нижней части спины, так как при хронизации боли важное значение имеют психологические нарушения у пациента - формирование так называемого болевого поведения, когда человек ограничивает повседневные занятия и подвижность, пытаясь избежать болевых ощущений.