Народная медицина: как не пострадать от лекарей-самоучек

Более 40% россиян обращаются к народной медицине наравне с официальной. По результатам опроса ВЦИОМ, каждый пятый считает, что в альтернативной медицине и дипломы не нужны. Правда, чрезмерная вера в целителей, травников и костоправов, порой, может обернуться куда более серьезными проблемами со здоровьем.

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Корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков разбирался в вопросе.

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Всего якобы один сеанс – от пяти до 30 минут и никакой боли не будет. А порой, говорит костоправ, хватает и пары ударов, чтобы застарелая травма больше не беспокоила.

Клиенты Петра Скрипника, как он сам говорит, уходят из его кабинета другими людьми. Благодаря методу «ударной волны», которой в один момент, уверен костоправ, можно вылечить любую боль в спине.

«В основе, конечно, ударная волна, посредством которой раздвигаются позвоночки, разжимается нерв, и боль мгновенно уходит», – объяснил практикующий костоправ Петр Скрипник.

Помогать он готов и детям, и пенсионерам. И обучить может. Причем медицинского образования не нужно. Любой желающий после четырех месяцев обучения сможет начать лечить.

Правда, после этой конференции по традиционной медицине многим, скорее, не повезло. Есть пострадавшие. Среди них Наталья.

«Я проснулась от того, что у меня начал неметь язык, потом у меня щека поехала. По правой стороне началось какое-то онемение», – вспоминает пострадавшая Наталья Тихонович.

Еще один клиент Петра Скрипника и вовсе считает, что костоправ ее «угробил». Вместо одной грыжи позвоночной у женщины теперь четыре.

«Он меня 11 минут бил. Приехала домой, у меня начались страшные боли в пояснице. Ноги подкашивались, я ползала. Он вообще не отреагировал на мои жалобы», – говорит пострадавшая Наталья Шатаева

Юлия Крючкова искала избавление от боли у остеопата. Тоже спина. Альтернативная медицина не помогла.

«Говорили, что он волшебник. Что за два сеанса он мне снимет всю боль и больше болеть никогда не будет. На какое-то время боль, может быть, чуть-чуть затихала, но потом возвращалась с новой силой», – сказала Юлия Крючкова.

Боль перестала беспокоить только после обращения к неврологу. Консультации, томография, анализы, прием обезболивающих и введение анестетика. Путь был долгим, зато эффективным.

«Мы не врачи с рентгеновским зрением, мы не кто-то, кто может почувствовать что-то по пульсу, нужна четкая постановка диагноза, который включает лабораторные исследования, инструментальные исследования, где мы исключаем возможные красные флаги», – поясняет врач-невролог Ксения Горячева.

Хуже всего, если при болях помочь пытаются специалисты без диплома врача, а их методы не утверждены. Даже массаж, говорят эксперты, это медицинская процедура, у которой есть как показания, так и противопоказания.

«Очень часто специалисты, которые занимаются прикладной эстетикой, косметологи пытаются выполнять массажные манипуляции без диагноза, без уточнения состояния пациента. Вследствие чего возможны различные нарушения, которые могут приводить к печальным случаям», – отметил заведующий отделением реабилитации ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Михаил Еремушкин.

И такие случаи не единичны. Лекари-самоучки ведут приемы, а если их лечение калечит, не обращают на бывшего пациента внимания. Такой подход лишь дискредитирует признанные методы лечения.

«Должны быть определенные компетенции, умения, знания. Понятно, что человек, может быть, даже из благих побуждений хочет помогать. Но заниматься этим нужно профессионально, имея определенный багаж знаний», – подчеркнул заведующий отделением мануальной терапии ГКБ №67 Сергей Расстригин,