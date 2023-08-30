3 способа для укрепления иммунитета
Существует три способа, чтобы укрепить иммунитет. О них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Отказаться от употребления фастфуда, и питаться здоровой пищей», – посоветовал врач.
По словам Мясникова, повысить иммунитет организма поможет соблюдение режима сна и физические нагрузки: для этого хватит простой зарядки по утрам.
Напомним, рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний среди женщин. На ранних стадиях, как правило, рак не дает о себе знать. Чаще опухоль обнаруживают во время профилактических обследований. Поэтому именно ранняя диагностика – это залог успешного лечения, рассказал «ФедералПресс» врач-онкохирург Антон Иванов.