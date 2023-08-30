3 способа для укрепления иммунитета

Существует три способа, чтобы укрепить иммунитет. О них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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«Отказаться от употребления фастфуда, и питаться здоровой пищей», – посоветовал врач.

По словам Мясникова, повысить иммунитет организма поможет соблюдение режима сна и физические нагрузки: для этого хватит простой зарядки по утрам.