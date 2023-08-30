Чем опасно дробление сна

Для того, чтобы человек чувствовал себя отдохнувшим, он должен уделять сну не менее семи-восьми часов в сутки, говорят специалисты. При этом спать нужно по ночам в полной темноте и тишине.

© runews24.ru

Дробление сна, когда человек досыпает необходимые часы в течение дня, несет в себе массу недостатков, рассказал аif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Специалист подчеркивает, что по мнению ученых, дробление сна – дисфункциональное поведение, поэтому не показан и не полезен. Причина в том, что такая форма сна обладает функцией избегания и перестраховки, говорит Мелехин.