Как шум в ушах связан со стрессом

Как объяснила специалист, когда человек нервничает, его надпочечники вырабатывают кортизол. Гормон помогает организму выживать в тяжёлых условиях. Но при постоянном стрессе надпочечники истощаются, и кортизол падает. Возникает шум в ушах, может упасть давление.

© Секрет Фирмы

Врач Диляра Лебедева рассказала, какие ещё признаки указывают на низкий уровень «гормона стресса».

Видео дня

Причины стресса, о которых вы и не думали

Из-за чего вообще человек обычно нервничает? Работа, проблемы в отношениях, недовольство собой, нехватка денег — всё это очевидные причины. Но есть источники стресса, о которых мы даже не задумываемся. Например, достаточно оставить телевизор работать фоном с утра до ночи — и вот вам стресс. Правда, большинство людей даже не осознаёт, что включённый «ящик» играет на нервах.

«Легли спать за полночь — вот вам стресс. Перекинулись парой ласковых с соседкой — снова стресс», — рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Признаки низкого кортизола

Застрессованный организм в бешеном темпе вырабатывает кортизол. Что делает этот гормон? Он защищает организм от внешних стрессов, регулируя артериальное давление — это его главная функция.

Уровень кортизола в крови в течение дня меняется. Он достигает своего пика утром, спустя полчаса после пробуждения. Всё остальное время уровень гормона снижается. Стрессовые ситуации вносят хаос в этот «график», заставляя надпочечники активно выделять кортизол слишком часто.

В конце концов надпочечники могут истощиться. И тогда уровень кортизола опустится ниже нормы.

Вы сможете заметить это по таким симптомам:

даже лёгкий голод стал невыносим;

появились бессонница, ночные пробуждения около 2–3 часов;

даже долгий сон не позволяет выспаться, чувствуется слабость, сонливость;

низкая температура тела или скачки температуры;

тянет на солёное, жирное или сладкое, появляется зависимость от кофе и энергетиков;

частые ОРВИ и ОРЗ;

головокружение, шум в ушах.

возникают трудности с усвоением информации;

выраженный ПМС — перепады настроения, раздражительность, отёки, набухание молочных желёз.

Стресс может по-разному влиять на давление. Если кортизола достаточно, то в стрессовой ситуации у человека учащается пульс, и давление поднимается. Но при недостаточной секреции кортизола у человека давление хронически низкое. Особенно это состояние опасно для гипертоников.

Врач посоветовала сдать анализ на уровень кортизола, если заметили у себя какие-либо симптомы сильного снижения гормона.

«Достоверная картина будет понятна только по слюне, не по крови. Сдаются 4 пробы: в 7, 12, 17 и 22 часа», — пояснила Лебедева.

Чем опасен долгий стресс

Постоянный стресс превращает полностью здорового молодого человека в больного. Вот только некоторые последствия, которые в беседе с «Вечерней Москвой» назвала доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева:

возникнут проблемы с сердцем, так как стресс заставляет орган работать сердце на износ;

ухудшится тонус сосудов — это верная дорога к сердечно-сосудистым заболеваниям;

повысится средний уровень давления.

Если стрессу подвержен уже нездоровый человек, то для него последствия будут куда серьёзнее.

В зоне риска находятся: