Названы идеальные условия для сна

Американские ученые выяснили, что самая комфортная температура для сна составляет 20–25 градусов, а не 18, как многие помнят из детства. Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что из этого правда и какая температура идеально подходит для ночного отдыха.

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Специалисты Института исследований старения Хинды и Артура Маркуса провели эксперимент, в котором приняли участие люди от 65 лет. Результаты опубликовали в журнале Journal Science of the Total Environment.

Они выяснили, что наиболее комфортная температура для сна 20–25 градусов.

«Не знаю, как там у них, а у нас люди спят под одеялами. И прохладная температура в спальне наиболее комфортна. Поэтому все зависит от того, какое одеяло», – отмечает Ковальзон.

Он отметил, что при температуре +18 градусов стоит использовать теплое одеяло. Тогда человек сможет выспаться и чувствовать себя хорошо. Если температура в спальне 20 градусов, лучше спать под легким одеялом, передает «ОСН».

Если температура в комнате превышает 24 градуса, то это негативно скажется на качестве сна, так как уже слишком жарко, считает специалист.