Названы идеальные условия для сна
Американские ученые выяснили, что самая комфортная температура для сна составляет 20–25 градусов, а не 18, как многие помнят из детства. Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что из этого правда и какая температура идеально подходит для ночного отдыха.
Специалисты Института исследований старения Хинды и Артура Маркуса провели эксперимент, в котором приняли участие люди от 65 лет. Результаты опубликовали в журнале Journal Science of the Total Environment.
Они выяснили, что наиболее комфортная температура для сна 20–25 градусов.
«Не знаю, как там у них, а у нас люди спят под одеялами. И прохладная температура в спальне наиболее комфортна. Поэтому все зависит от того, какое одеяло», – отмечает Ковальзон.
Он отметил, что при температуре +18 градусов стоит использовать теплое одеяло. Тогда человек сможет выспаться и чувствовать себя хорошо. Если температура в спальне 20 градусов, лучше спать под легким одеялом, передает «ОСН».
Если температура в комнате превышает 24 градуса, то это негативно скажется на качестве сна, так как уже слишком жарко, считает специалист.
Есть несколько простых правил, которые помогут улучшить качество сна. Перед сном стоит проветривать спальню, не заниматься силовыми упражнениями и не сидеть перед ярким экраном хотя бы за полчаса до сна.