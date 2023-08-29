Найден способ повысить продолжительность жизни пожилых женщин

Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США) установили, что поддержание стабильного веса после 60 лет связано с долгожительством среди женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Gerontology.

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В работе приняли участие более 50 тыс. женщин. За время исследования порог в 90 лет перешли более 30 тыс. из них. Они на протяжении многих лет предоставляли ученым данные о своем весе и состоянии здоровья.

Женщины, которые потеряли по крайней мере 5% веса, имели меньше шансов достичь долголетия. А у тех, которые непреднамеренно сбрасывали вес, было на 51% меньше шансов.

Увеличение веса на 5% и более не было связано с исключительным долголетием. У пожилых женщин, которые поддерживали стабильный вес, было в 1,2-2 раза больше шансов достичь долголетия.