Назван способ улучшить работу мозга за 10 минут в день

Занятия спортом в течение всего десяти минут в день благотворно влияют на работу мозга, улучшают настроение и когнитивные способности. Об этом Лондона, физиотерапевт и исследователь психического здоровья Брендон Стаббс изданию Daily Mirror.

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Стаббс отметил, что воздействие на настроение происходит благодаря эндорфинам, которые вырабатываются во время тренировок, а улучшение концентрации является следствием стимулирования префронтальной коры головного мозга. Кроме того, спорт, по словам специалиста, снижает уровень тревожности. Стаббс объяснил, что занятия влияют на миндалевидное тело, которое отвечает за поиск опасностей в окружающей среде и иногда вызывает излишнее беспокойство.

«Выполнение упражнений помогает снизить уровень тревожности всего за десять минут или около того», — отметил ученый.

Физические нагрузки, продолжил Стаббс, являются хорошим способом восстановить гиппокамп — участок мозга, который отвечает за эмоциональную обработку и хранение воспоминаний. По словам врача, он уменьшается в размерах при психических расстройствах — депрессии, деменции, тревожности.

«Десятиминутная тренировка стимулирует эту область мозга, и со временем может послужить причиной реальных положительных изменений», — подчеркнул специалист.

Ученый добавил, что регулярные занятия спортом помогают вырабатывать нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) — вещество, которое участвует в процессе создания новых нейронов и клеток мозга.