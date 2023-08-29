Россиян предупредили об опасности работы по ночам

Работа по ночам опасна для здоровья, она повышает риски развития эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета, и сердечно-сосудистых патологий, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что изменение распорядка дня приводит к проблемам с выработкой кортизола, нормальный метаболизм при этом нарушается.

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Кортизол регулирует обмен веществ, отвечает за выработку и расход энергии, активирует все доступные резервы в случае напряженных ситуаций. Мелатонин отвечает за сон. В норме он вырабатывается ночью, в полной темноте, когда кортизола становится меньше. Мелатонин помогает организму засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами, — пояснила врач.

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По словам невролога, в светлое время суток мелатонин хуже вырабатывается и становится менее эффективным. В связи с этим дневной сон менее качественный и глубокий, после него человек не чувствует себя отдохнувшим. Из-за смены графика в выходные человек тоже может начать с трудом засыпать ночью, предупредила врач. Демьяновская подчеркнула, что работа по ночам вызывает снижение концентрации внимания, нервное перенапряжение, психологические проблемы. Появляется риск развития депрессии, хронической усталости, апатии. Специалист отметила, что любимые хобби перестают быть интересны, становится сложно заниматься спортом.

Демяновская посоветовала постараться структурировать график при ночных сменах и спать по восемь часов. Важно отдыхать в полной тишине и темноте. Врач рекомендует не забывать о физической активности и правильном питании. В рацион важно добавить больше овощей и фруктов.

Если появились проблемы со здоровьем, например лишний вес, высокое артериальное давление, постоянные нарушения сна или психологические трудности — лучшим решением будет восстановление естественного режима, то есть работа днем, — заключила невролог.